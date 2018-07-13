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الرئيسية | حوادث | جثة تستنفر عناصر الدرك الملكي في "أولاد زراد"

جثة تستنفر عناصر الدرك الملكي في "أولاد زراد"

جثة تستنفر عناصر الدرك الملكي في "أولاد زراد"
هسبريس من مراكش
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 03:05

وضع شاب، في بداية عقده الثالث، حدا لحياته شنقا بمنزل عائلته المتواجد بدوار أولاد بوحماد التابع للجماعة القروية أولاد زراد، في إقليم قلعة السراغنة.

وبمجرد إخبارها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بلعرارشة بإقليم السراغنة إلى عين المكان، ليتأكد لها من خلال التحريات الأولية عدم وجود آثار لأي جريمة، وأن الهالك هو من قام بشنق نفسه.

وبحسب مصادر هسبريس فقد تم العثور على الهالك مشنوقا بواسطة حبل لفه حول عنقه. وقد جرى نقل جثته إلى مستودع الأموات، بينما استمرت مصالح الدرك الملكي ضمن تحقيقا في الموضوع.

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