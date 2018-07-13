24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3706:2313:3817:1820:4422:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. كأس تلميذ "يشرمل" أستاذ فلسفة .. والمدرسة تتحول مسرحا للجريمة (5.00)

  2. وفاة النجل الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار (5.00)

  3. احجيج: وضعية البحث العلمي مُخجلة تعكس واقع الجامعة المغربية (5.00)

  4. مصدر أمني: صلاحيات واختصاصات "مديرية القصور" تخضع للتحديد (5.00)

  5. "ناسا" تكشف تفاصيل كويكب ثنائي خطير رصده "أوكايمدن المغربي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | 1817 منتحلا لصفة مرشد سياحي في "بلاد البهجة"

1817 منتحلا لصفة مرشد سياحي في "بلاد البهجة"

1817 منتحلا لصفة مرشد سياحي في "بلاد البهجة"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 15:05

تمكنت عناصر الفرقة السياحية بمدينة مراكش، خلال الشهور الستة الأولى من السنة الجارية، من توقيف 2228 شخصا على خلاف مع القانون، من بينهم 1817 فردا انتحلوا صفة مرشد سياحي في الحاضرة الحاملة لقب "بلاد البهجة"، وقد تم تقديمهم أمام أنظار العدالة.

و33 شخصا بين هؤلاء يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيدين الوطني والمحلي، و63 من أجل السرقة، و110 أشخاص من أجل حيازة المخدرات، و90 شخصا من أجل قضايا الضرب والجرح وتبادل العنف وحيازة السلاح الأبيض في وضعيات مشبوهة، و115 يمتهنون التسول ويضايقون السياح.

وأفاد مصدر أمني مسؤول من داخل الخلية الجهوية للتواصل بولاية أمن مراكش، في تصريح لهسبريس، بأن مصالح الفرقة السياحية قدمت خلال الفترة نفسها المساعدة لـ98 شخصا يعانون من الخلل العقلي بإيداعهم بالمؤسسة الصحية المختصة، وإيواء 391 متشردا بدار البر والإحسان، وتحققت من هوية 4057 فردا.

يذكر أن هذه الحصيلة تأتي في سياق مقاربة أمنية شمولية قوامها المزج بين العمل الاستباقي الوقائي من جهة، والشق الزجري من جهة ثانية، في محاولة للحد من تنامي بعض الظواهر غير القانونية التي من شأنها التأثير سلبا على المجال السياحي الذي يعتبر أحد ركائز النسيج الاقتصادي بالمدينة الحمراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الشرقي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 15:19
من منهم باع مدفع ساحة جامع الفنا مدعيا أنه قد ورثه عن جده؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - حسن الابراهيمي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 15:51
et plus que 100000 étrangers sont des faux touristes
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - Axis Canada الجمعة 13 يوليوز 2018 - 16:03
زرت هذه المدينه مرة واحدة واستغربت كيف يتم اعتبارها سياحيه من الدرجة الاولى.... الفقر منتسر في المدينه.. السعايا في جامع الفنا... المهرجين في جامع الفنا وحالتهم الوسخة واسنانهم السوداء... الدراجات المنشره بعشوائيه حتى في جامع الفنا وسط الراجلين وما يشكلونه من خطر على الراجلين...اصحاب الطاكسيات حدق ولا حرج. باختصار مدينه عاديه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - مومو الجمعة 13 يوليوز 2018 - 16:09
الى وزير السباحة ساجد الدي ﻻ يعرف عن السياحة إﻻ اﻻسم و يريد ان يدمج المرشدين المزورين بوزارته و ااكتبر منهم ﻻ بعرف حتى من بنى جامع ااكتبية و قصر البديع ناهيك عن سوابقهم القضاءية و إضرارهم بالمهنة و صورة البﻻد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.