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كُتّاب وآراء
تعنيف ممرضة يُخرج احتجاجا وسط مستشفى أكادير
خاضت أربع نقابات في قطاع الصحة بأكادير إداوتنان، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، تضامنا مع ممرضة تعرضت يوم الخميس الماضي لتعنيف لفظي وجسدي من طرف طبيب تشتغل معه بمصلحة الأنف والأذن والحنجرة.
وتوجّهت الأطر التمريضية المحتجة إلى أمام خلية التكفّل بالنساء والأطفال ضحايا العنف داخل فضاء المستشفى، حيث جرى رفع شعارات ولافتات رافضة للعنف ضد النساء، ومستنكرة "الاعتداء الشنيع" على زميلتهم، والإهانة التي تعرّضت لها أثناء مزاولة عملها. كما رُفعت أخرى تطالب إدارة المستشفى بفتح تحقيق عاجل ونزيه حول واقعة الاعتداء، وردّ الاعتبار للممرضة.
عبد الإله الجيار، عن التنسيق النقابي الرباعي في قطاع الصحة بأكادير، قال في تصريح لهسبريس: "تنزيلا لبيان التنسيق الرباعي الداعي إلى وقفة احتجاجية تضامنية مع الممرضة بجناح 13 بمستشفى الحسن الثاني أكادير، ضحية الاعتداء الهمجي اللفظي والجسدي من طرف طبيب اختصاصي بالمصلحة نفسها، فقد لبت جموع الأطر الصحية هذا النداء اليوم في وقفة أمام إدارة المستشفى بأعداد غفيرة، وشارك فيها ممرضون وإداريون وبعض الأطباء، وصدحت حناجر الجميع تنديدا بالاعتداء الخطير على زميلتنا، محملين الإدارة مسؤولية الاعتداء ومطالبين بفتح تحقيق عاجل في النازلة".
وأضاف المتحدّث أن المشاركين في الوقفة "حذروا من مغبة التستر وطمس الملف إرضاء لبعض الأطراف"، كما طالب التنسيق بتوفير رعاية خاصة للممرضة المعنفة وعرضها على اخصائي. وكشف المتحدّث أنه "مباشرة بعد نهاية الوقفة، تم طلب الطرفين للبحث التمهيدي بحضور الشهود في انتظار عرض الملف على المجلس التمهيدي في الأيام القليلة القادمة".
وكانت أربعة تنظيمات نقابية، هي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، قد عبّرت ضمن بلاغها الداعي إلى تنفيذ الشكل الاحتجاجي، عن "تضامنها المطلق اللامشروط مع الممرضة ضحية العنف والاعتداء الهمجي"، مستنكرة "مثل هذا الفعل الشنيع والوحشي أينما وجد".
فروع النقابات الصحية بأكادير دعت أيضا إلى "ضرورة وضع قواعد موضوعية وإجرائية من أجل نبذ كل أشكال العنف في المستشفى، بالتنزيل السليم للقرار المتعلق بالتنظيم الداخلي للمستشفيات"، مع "ضرورة إخضاع الممرضة لعلاج نفسي ملائم، وضرورة تفعيل وحدة طب الشغل". كما طالب البيان الإدارة بـ "إحالة الملف على أنظار المجلس التأديبي في أسرع وقت طبقا لقانون الوظيفية العمومية".
من جهته، أكّد، عالي بتعل، مدير المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير، ضمن تصريح سابق لهسبريس، أن "إدارة المستشفى بصدد استكمال إجراءات الاستماع إلى جميع الأطراف والشهود، من أجل إعداد تقرير مفصل حول الواقعة، سيُرفع إلى المصالح المركزية المعنية بوزارة الصحة، التي تبقى لها الصلاحية في اتخاذ الإجراءات المناسبة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
هل لا تستطيع الوزارتين الوصيتين وضع حد لهذه الظاهرة التي تزداد يوما بعد يوم ؟ أم أنه تجاهل و عدم مبالاة متعمدين ؟
هل صار المغرب بلد يحكمه المجرمون و المنحرفون و المدمنون ؟ اصبحت شوارعنا تعيش شبه حرب أهلية يشنها الجانحون و المشرملون ضد المواطنين الأبرياء ؟ الفضاءات العمومية أصبحت مرتعا للمراهقين و المدمنين يتحرشون بالفتيات و النساء و يتراشقون الألفاظ النابية.. الملاعب و بعد نهاية كل مباراة يخرج منها جحافل من الوحوش البشرية يهشمون السيارات و واجهات المحلات و المقاهي... و كأن لا شيء إسمه أمن و نظام ؟
أين هو الأمن من كل هذا ؟ أم يصبحون خارقين فقط مع قضايا الإرهاب أما سلامة المواطنين و ممتلكاتهم أشياء ثانوية ؟!!!
أم هي سياسة متعمدة لنشر الخوف و إلهاء المواطن بالإنشغال و الحرص فقط على سلامته و سلامة أبنائه، و تكريس للمقولة الشعبية (الله يرزق غير الصحة و السلامة)، و بالتالي نصبح غير مبالين بقضايا أساسية و مصيرية من غلاء معيشة و فساد... إلخ
المنظومة الصحية تؤدي ثمن تأخر المشاريع منذ سنوات التقويم الهيكلي حيث ان مشاريع الصحة بالمغرب لم تستطع مواكبة ازدياد عدد الساكنة السريع مع ندرة الموارد البشرية حيث اكتفت الدولة بكليتي طب فقط في السنوات الماضية.
المشاريع الحالية لن تعطي نتيجة الا بعد بضع سنوات. لذلك الصحة الان هي في مخاض عسير و صعب خاصة امام ظهور بعض الامراض المستعصية كامراض القلب و الشرايين و السرطان الخ