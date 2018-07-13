الكشف عن قاتل امرأة ودهسها بسيارة في أكادير‎

هسبريس من الرباط

في جديد قضية قتل سيدة تبلغ من العمر 30 سنة بمدينة أكادير بالسلاح الأبيض ودهسها بسيارة، مكنت الأبحاث والتحريات الأمنية عن تشخيص هوية القاتل، ويتعلق الأمر بطليقها الذي عرّضها لطعنة قاتلة ودهسها بسيارتها الخاصة.

المشتبه فيه، بعد تحديد هويته، عمد في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى محاولة وضع حد لحياته عن طريق تناول مادة سامة بدوار أيت لغمار بضواحي بيوكرى.

مصادر هسبريس أفادت بأن المعني بالأمر يوجد بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني رهن الحراسة الطبية، في انتظار معرفة وضعه الصحي.