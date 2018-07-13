24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3706:2313:3817:1820:4422:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. كأس تلميذ "يشرمل" أستاذ فلسفة .. والمدرسة تتحول مسرحا للجريمة (5.00)

  2. وفاة النجل الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار (5.00)

  3. احجيج: وضعية البحث العلمي مُخجلة تعكس واقع الجامعة المغربية (5.00)

  4. مصدر أمني: صلاحيات واختصاصات "مديرية القصور" تخضع للتحديد (5.00)

  5. الحكومة تكشف قائمة أنشطة صناعية مشمولة بإعفاء ضريبي مؤقت (3.40)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الكشف عن قاتل امرأة ودهسها بسيارة في أكادير‎

الكشف عن قاتل امرأة ودهسها بسيارة في أكادير‎

الكشف عن قاتل امرأة ودهسها بسيارة في أكادير‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 11:10

في جديد قضية قتل سيدة تبلغ من العمر 30 سنة بمدينة أكادير بالسلاح الأبيض ودهسها بسيارة، مكنت الأبحاث والتحريات الأمنية عن تشخيص هوية القاتل، ويتعلق الأمر بطليقها الذي عرّضها لطعنة قاتلة ودهسها بسيارتها الخاصة.

المشتبه فيه، بعد تحديد هويته، عمد في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى محاولة وضع حد لحياته عن طريق تناول مادة سامة بدوار أيت لغمار بضواحي بيوكرى.

مصادر هسبريس أفادت بأن المعني بالأمر يوجد بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني رهن الحراسة الطبية، في انتظار معرفة وضعه الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.