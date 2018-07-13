سبعيني يضع حدا لحياته شنقا ضواحي تاونات

رشيد الكويرتي من تاونات

وضع رب أسرة (م. ب)، في عقده السابع وأبّ لتسعة أبناء، حدا لحياته شنقا، فجر اليوم الجمعة، داخل إحدى غرف منزله الكائن بدوار السنتية التابع لجماعة سيدي المخفي بتاونات.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك، الذي نقلت جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، كان قيد حياته يشتغل فلاحا ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية.

وقد فتحت مصالح مركز الدرك الملكي بغفساي تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، وذلك بتعليمات من النيابة العامة.