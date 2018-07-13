24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3706:2313:3817:1820:4422:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. كأس تلميذ "يشرمل" أستاذ فلسفة .. والمدرسة تتحول مسرحا للجريمة (5.00)

  2. وفاة النجل الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار (5.00)

  3. احجيج: وضعية البحث العلمي مُخجلة تعكس واقع الجامعة المغربية (5.00)

  4. مصدر أمني: صلاحيات واختصاصات "مديرية القصور" تخضع للتحديد (5.00)

  5. "ناسا" تكشف تفاصيل كويكب ثنائي خطير رصده "أوكايمدن المغربي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سبعيني يضع حدا لحياته شنقا ضواحي تاونات

سبعيني يضع حدا لحياته شنقا ضواحي تاونات

سبعيني يضع حدا لحياته شنقا ضواحي تاونات
رشيد الكويرتي من تاونات
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 13:11

وضع رب أسرة (م. ب)، في عقده السابع وأبّ لتسعة أبناء، حدا لحياته شنقا، فجر اليوم الجمعة، داخل إحدى غرف منزله الكائن بدوار السنتية التابع لجماعة سيدي المخفي بتاونات.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك، الذي نقلت جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، كان قيد حياته يشتغل فلاحا ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية.

وقد فتحت مصالح مركز الدرك الملكي بغفساي تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، وذلك بتعليمات من النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.