24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3806:2313:3817:1820:4422:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. احجيج: وضعية البحث العلمي مُخجلة تعكس واقع الجامعة المغربية (5.00)

  2. المهداوي يشكر المتضامنين (5.00)

  3. نقابة الصحافة تراهن على إنصاف المهداوي قضائيا (5.00)

  4. قتيل و4 جرحى في حادث مروري بسيدي العايدي (5.00)

  5. "ناسا" تكشف تفاصيل كويكب ثنائي خطير رصده "أوكايمدن المغربي" (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | القضاء ينظر ضمن قضية إضرام نار بتمصلوحت

القضاء ينظر ضمن قضية إضرام نار بتمصلوحت

القضاء ينظر ضمن قضية إضرام نار بتمصلوحت
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 14 يوليوز 2018 - 01:15

قدّمت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تمصلوحت، في إقليم الحوز، مبحوثا عنه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، من ذوي السوابق العدلية، من أجل جناية إضرام النار.

ويتهم الموقوف، البالغ من العمر 20 سنة، بإحداث خسائر كبيرة أضرت بسكان جماعة تمصلوحت بعدما أضرم النار في ممتلكاتهم، وتخريبها وترويع ساكنة المنطقة.

ونجحت عناصر الدرك الملكي في إيقاف المعني بالأمر عقب نصب كمين محكم. وقد جرى وضعه، بأمر من النيابة العامة المختصة، رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال البحث والتحقيق، ومواجهته بالضحايا الذين تعرفوا عليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.