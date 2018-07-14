القضاء ينظر ضمن قضية إضرام نار بتمصلوحت

إبراهيم مغراوي من مراكش

قدّمت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تمصلوحت، في إقليم الحوز، مبحوثا عنه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، من ذوي السوابق العدلية، من أجل جناية إضرام النار.

ويتهم الموقوف، البالغ من العمر 20 سنة، بإحداث خسائر كبيرة أضرت بسكان جماعة تمصلوحت بعدما أضرم النار في ممتلكاتهم، وتخريبها وترويع ساكنة المنطقة.

ونجحت عناصر الدرك الملكي في إيقاف المعني بالأمر عقب نصب كمين محكم. وقد جرى وضعه، بأمر من النيابة العامة المختصة، رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال البحث والتحقيق، ومواجهته بالضحايا الذين تعرفوا عليه.