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كُتّاب وآراء
اغتصاب قاصر يجر 3 أشخاص إلى جنايات مراكش
أحالت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية قلعة السراغنة، اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص تناوبوا على اغتصاب فتاة قاصر في ربيعها السابع عشر، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل استنطاقهم بخصوص التهم المنسوبة إليهم، قبل تحرير المتابعة القانونية في حقهم، في انتظار عرضهم على غرفة الجنايات.
وحسب مصادر هسبريس فإن الجناة، الموجودين رهن الاعتقال على ذمة التحقيق، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و24 سنة، وينحدرون من الدوار الجديد (أولاد كليب سابقا) بقيادة تساوت بإقليم قلعة السراغنة.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر يوليوز الجاري، عندما قام أحد المتهمين، والذي كانت تربطه علاقة صداقة بالضحية التي تقطن بمراكش، باستدراج الأخيرة إلى مدينة قلعة السراغنة، ليقرر تقديمها إلى أصحابه كـ"غنيمة" ليعتدوا عليها بشكل وحشي ويمارسوا عليها شذوذهم بشكل جماعي، ما دفعها إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك، مرفقة بشهادة طبية تثبت واقعة الاغتصاب، ليتم توقيف المتهمين والاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة.