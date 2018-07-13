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الرئيسية | حوادث | اغتصاب قاصر يجر 3 أشخاص إلى جنايات مراكش

اغتصاب قاصر يجر 3 أشخاص إلى جنايات مراكش

اغتصاب قاصر يجر 3 أشخاص إلى جنايات مراكش
هسبريس من مراكش
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 16:05

أحالت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية قلعة السراغنة، اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص تناوبوا على اغتصاب فتاة قاصر في ربيعها السابع عشر، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل استنطاقهم بخصوص التهم المنسوبة إليهم، قبل تحرير المتابعة القانونية في حقهم، في انتظار عرضهم على غرفة الجنايات.

وحسب مصادر هسبريس فإن الجناة، الموجودين رهن الاعتقال على ذمة التحقيق، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و24 سنة، وينحدرون من الدوار الجديد (أولاد كليب سابقا) بقيادة تساوت بإقليم قلعة السراغنة.

وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر يوليوز الجاري، عندما قام أحد المتهمين، والذي كانت تربطه علاقة صداقة بالضحية التي تقطن بمراكش، باستدراج الأخيرة إلى مدينة قلعة السراغنة، ليقرر تقديمها إلى أصحابه كـ"غنيمة" ليعتدوا عليها بشكل وحشي ويمارسوا عليها شذوذهم بشكل جماعي، ما دفعها إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك، مرفقة بشهادة طبية تثبت واقعة الاغتصاب، ليتم توقيف المتهمين والاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - وجدي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 16:17
مبدئيا يجب معاقبة الجناة على الافعال التي اتوها.الا اني لدي تحفظات عديدة.الضحية المفترضة كانت صديقة لاحد الجناة وهدا سيضعف موقفها لانها ربما اتت عن طيب خاطر.ثانيا.هناك الكثير من الفتيات اقل من 18 سنة ولكن اجسامهن توحي بانهن نساء كدلك اغراءاتهن اكثر من اغراءات الكبيرات.دون ان ننسى ملابسهن الفاتنة والفاضحة والتي يرتدينها بموافقة اباءهن وامهاتهن.فبالتالي توقعوا الاسوء ان لم تضبطوا بناتكم
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-3
2 - مصطفى الجمعة 13 يوليوز 2018 - 16:20
حسبي الله ونعم الوكيل حتى الوحوش لا تغتصب جماعيا
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2
3 - omar الجمعة 13 يوليوز 2018 - 16:23
الإعدام شيء قليل في حق هذه الوحوش الضارية. كيف يعقل ان تمر مثل هذه الحوادث مرور الكرام على أمة إسلامية؟!!!! لا حول و لا قوة إلا بالله.
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