24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:37
|06:23
|13:38
|17:18
|20:44
|22:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأعراس وخدمات تَنڭافْت
- قيادات سياسية تدعم إحياء المشروع المغاربي و"المونديال المشترك"
- مجموعة للتفكير الاستراتيجي ترى النور في المغرب
- دراسة علمية: ارتفاع الحرارة يضعف مهارات التفكير
- الثروة السمكية تعطي المغرب المرتبة الـ13 عالميا
احجيج: وضعية البحث العلمي مُخجلة تعكس واقع الجامعة المغربية (5.00)
"ناسا" تكشف تفاصيل كويكب ثنائي خطير رصده "أوكايمدن المغربي" (4.67)
- إيرلندا "تصفع" المغرب بقانون منع استيراد منتوجات من الصحراء - (105)
- مؤشر لقياس رفاهية الإنسان يرمي بالمغرب إلى ذيل ترتيب البلدان - (99)
- عائلات مغربية تحشد ميزانيات باهظة لإقامة حفلات زفاف أسطورية - (74)
- الثروة السمكية تعطي المغرب المرتبة الـ13 عالميا - (70)
- مغربي في الأراضي المحتلة -7- .. إسرائيل ودعم المنظمات الأمازيغية - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ضبط مروجين لـ"القرقوبي والشيرا" ضواحي تيفلت
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بتيفلت شخصين، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في ترويج الأقراص المخدرة والشيرا.
توقيف المشتبه فيهما تم بتنسيق بين الشرطة ومصالح الدرك الملكي بجماعة عين الجوهرة، التي تبعد بـ6 كيلومترات عن مدينة تيفلت، وبحوزتهما 1189 قرصا طبيا مخدرا من أنواع "زيبام" و"نورداز" و"ريفوتريل"؛ فضلا عن كيلوغرام واحد من مخدر الشيرا ومبالغ مالية وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
تدمير الصحة والعقل يسير على قدم وساق طبعا هناك تواطء ممن يستفيدون ماليا وسياسيا من هذه الوضعية .