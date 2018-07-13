ضبط مروجين لـ"القرقوبي والشيرا" ضواحي تيفلت

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بتيفلت شخصين، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في ترويج الأقراص المخدرة والشيرا.

توقيف المشتبه فيهما تم بتنسيق بين الشرطة ومصالح الدرك الملكي بجماعة عين الجوهرة، التي تبعد بـ6 كيلومترات عن مدينة تيفلت، وبحوزتهما 1189 قرصا طبيا مخدرا من أنواع "زيبام" و"نورداز" و"ريفوتريل"؛ فضلا عن كيلوغرام واحد من مخدر الشيرا ومبالغ مالية وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.