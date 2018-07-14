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الرئيسية | حوادث | تحرير شيك بنكي يقود الشرطة إلى "قاض مزيف"

تحرير شيك بنكي يقود الشرطة إلى "قاض مزيف"

تحرير شيك بنكي يقود الشرطة إلى "قاض مزيف"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 23:05

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية 22 التابعة لولاية أمن مراكش، اليوم الجمعة، شخصا بأحد المحلات التجارية الخاصة ببيع المجوهرات بحي جليز، انتحل صفة قاض.

الموقوف قدم إلى المحل، وبعد أن اختار مجوهرات ثمينة حاول أداء ثمنها بواسطة شيك بنكي، وأخبر صاحب المحل بكونه ينتمي إلى سلك القضاء، ما جعل الشك يساور الأخير، بسبب ما تعرض له تجار آخرون، اشتكوا من شخص نصب عليهم بانتحال الصفة نفسها.

تاجر الحلي الثمينة حاصر، رفقة تجار آخرين، المعني بالأمر في "القيسارية" وأشعر عناصر الشرطة كي تتدخل وتقتاد الضنين إلى المخفر من أجل فتح تحقيق معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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