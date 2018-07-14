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كُتّاب وآراء
هتك عرض قاصر يسوق إمام مسجد إلى السجن
أودع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إمام مسجد بدوار سيدي سعيد، بجماعة مجاط التابعة لإقليم شيشاوة، السجن المحلي لوداية بعد متابعته بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 14 سنة؛ كما تم تحديد 24 من الشهر الجاري كتاريخ لانطلاق محاكمته من أجل التغرير وهتك عرض قاصر.
وجاء قرار الوكيل العام المذكور بعدما تم تقديم المشتبه فيه من طرف الضابطة القضائية لدركية مجاط، ومتابعته بتهمة هتك عرض قاصر، بعدما قامت بتوقيفه على ذمة التحقيق واستمعت إلى الفتاة التي كانت تأتي إليه بحصته من الطعام، في الوجبات الرئيسية، فيعرضها للاعتداء بممارسة شذوذه الجنسي عليها.
جدير بالذكر أن المتهم في هذه القضية الجنسية كان يقوم بدور قيم ديني تابع لمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية في شيشاوة.