24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:38
|06:23
|13:38
|17:18
|20:44
|22:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأعراس وخدمات تَنڭافْت
- تراجع الفضة وصرف الدرهم يخذلان "منجم إميضر"
- في شأن فرضية ظهور نظام عالمي جديد بقيادة التحالف الأمريكي الروسي؟؟
- "أزمة" الريف.. من أجل حل سياسي لمصلحة الوطن
- العقل العربي السياسي بين الهزيمة والغياب!؟
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن الوطني يقوم بتفكيك عصابة في أيت ملول
أفلحت مصالح مفوضية الشرطة بآيت ملول في توقيف 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و20 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بعصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وحسب مصدر أمني فإن المعلومات الأولية للبحث بينت أن المشتبه فيهم كانوا ينشطون في الأرض الخلاء التي تفصل بين حي تمرسيط ومعهد الزراعة والبيطرة؛ يستغلون الظلمة لاعتراض سبيل المارة وسلبهم ما بحوزتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وزاد المصدر نفسه أن الأبحاث والتحريات المنجزة كشفت ضلوع الموقوفين في اقتراف مجموعة من السرقات التي سجلت بالمكان المذكور، معتمدين على الأسلوب الإجرامي نفسه.
وتم إخضاع المشتبه فيهما البالغين لتدبير الحراسة النظرية؛ فيما تم الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.