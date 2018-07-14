الأمن الوطني يقوم بتفكيك عصابة في أيت ملول

هسبريس من أكادير

أفلحت مصالح مفوضية الشرطة بآيت ملول في توقيف 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و20 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بعصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب مصدر أمني فإن المعلومات الأولية للبحث بينت أن المشتبه فيهم كانوا ينشطون في الأرض الخلاء التي تفصل بين حي تمرسيط ومعهد الزراعة والبيطرة؛ يستغلون الظلمة لاعتراض سبيل المارة وسلبهم ما بحوزتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وزاد المصدر نفسه أن الأبحاث والتحريات المنجزة كشفت ضلوع الموقوفين في اقتراف مجموعة من السرقات التي سجلت بالمكان المذكور، معتمدين على الأسلوب الإجرامي نفسه.

وتم إخضاع المشتبه فيهما البالغين لتدبير الحراسة النظرية؛ فيما تم الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.