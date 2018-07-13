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الرئيسية | حوادث | قتيل و4 جرحى في حادث مروري بسيدي العايدي

قتيل و4 جرحى في حادث مروري بسيدي العايدي

قتيل و4 جرحى في حادث مروري بسيدي العايدي
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 22:10

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، فيما أصيب أربعة أشخاص آخرين بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادثة سير وقعت على الطريق الوطنية رقم 9، بالنقطة الكيلومترية 71 في جماعة سيدي العايدي، وسط قيادة المزامزة بإقليم سطات.

وحسب مصادر هسبريس فإن رجلا وثلاث نساء كانوا متجهين، في سيارة خفيفة، نحو منطقة أولاد بوزيري بإقليم سطات، فصدمت السيارة أحد الراجلين، الذي توفي في مكان الحادث، كما أصيب الركاب ونُقلوا إلى مستعجلات مستشفى سطات لتلقي العلاج.

عناصر الدرك الملكي، التابعة لكوكبة الدرّاجين بسطات، أشرفت على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات قصد تشريحها، وفتحت بحثا في النازلة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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