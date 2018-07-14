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الرئيسية | حوادث | توقيف قاتل حارس ضيعة باشتوكة بسيدي سليمان

توقيف قاتل حارس ضيعة باشتوكة بسيدي سليمان

توقيف قاتل حارس ضيعة باشتوكة بسيدي سليمان
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 14 يوليوز 2018 - 11:15

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي لبيوكرى، الجمعة، من توقيف شخص فار من العدالة، إثر ارتكابه، الشهر الماضي، جريمة قتل بدافع السرقة، راح ضحيتها حارس ضيعة بمنطقة آيت اعميرة بضواحي اشتوكة آيت باها.

وتم توقيف المشتبه به، بعد انتقال عناصر المركز القضائي لدرك بيوكرى إلى مدينة سيدي سليمان، حيث نصبت له كمينا أسقطه في أيديها.

وتم اقتياد الظنين إلى مركز الدرك ببيوكرى من أجل تعميق البحث معه حول التهمة الموجهة إليه.

وكانت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لبيوكرى قد أفلحت في تحديد هوية القاتل، كما اهتدت إلى خليلته، التي ضربت له موعدا بسيدي سليمان، باتفاق مع عناصر الدرك، التي نصبت له كمينا سقط فيه.

وقد وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على غرفة الجنايات باستئنافية أكادير، بتهمة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مقاطعة السبت 14 يوليوز 2018 - 11:35
الحمد لله على بلادنا بلاد الكوارث والمصائب والقتل والتشرميل والصريط وتدواز المخدرات والفساد بشتى انواع الغرب نجحت في ما كانت تخطط له دون أي استعمار ودون حروب وفيقو يالمغاربة وعيقو رآه رجعنا قرون للوراء عصر الجاهلية قتلني نقتلك حفرلي نحفر ليك فين هي القيم لي تربينا عليها فين وفين وفين ...؟ ورغم كل شيء غادي نبقو مقاطعين مقاطعين
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2
2 - تكلفة السبت 14 يوليوز 2018 - 12:03
ازا اود طرح السؤال. كم كلفت العملية من اموال دافعي الضراءب المغاربة ؟ و لماذا علينا تحمل ذلك. لم لا تظاف التكلفة لرصيد الجناة من محكوميتهم . صرفوا ليهوم الفاتورة اياما اخرى في السجن. الحاصول هاد البلاد ولات سايبة.
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