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كُتّاب وآراء
توقيف قاتل حارس ضيعة باشتوكة بسيدي سليمان
تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي لبيوكرى، الجمعة، من توقيف شخص فار من العدالة، إثر ارتكابه، الشهر الماضي، جريمة قتل بدافع السرقة، راح ضحيتها حارس ضيعة بمنطقة آيت اعميرة بضواحي اشتوكة آيت باها.
وتم توقيف المشتبه به، بعد انتقال عناصر المركز القضائي لدرك بيوكرى إلى مدينة سيدي سليمان، حيث نصبت له كمينا أسقطه في أيديها.
وتم اقتياد الظنين إلى مركز الدرك ببيوكرى من أجل تعميق البحث معه حول التهمة الموجهة إليه.
وكانت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لبيوكرى قد أفلحت في تحديد هوية القاتل، كما اهتدت إلى خليلته، التي ضربت له موعدا بسيدي سليمان، باتفاق مع عناصر الدرك، التي نصبت له كمينا سقط فيه.
وقد وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على غرفة الجنايات باستئنافية أكادير، بتهمة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت.