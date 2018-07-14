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مصرع شابين في حادثة سير مروعة بمدينة خريبكة
السبت 14 يوليوز 2018 - 03:32
لقي شابان مصرعهما، فجر اليوم، في حادثة سير مروعة بمدينة خريبكة على الطريق المؤدية إلى وادي زم.
شاهد عيان من مكان الحادث أورد في اتصال بهسبريس أن سيارة اصطدمت بقوة بدراجة نارية، توفي على إثرها شابان بينما لاذ سائق السيارة بالفرار.