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الرئيسية | حوادث | ائتلاف بيئي يطالب بتدارك مخلفات حرائق في طاطا

ائتلاف بيئي يطالب بتدارك مخلفات حرائق في طاطا

ائتلاف بيئي يطالب بتدارك مخلفات حرائق في طاطا
هسبريس من الرباط
السبت 14 يوليوز 2018 - 13:15

قدّر الائتلاف المغربي للعدالة المناخية حجم الخسائر التي لحقت بواحات إقليم طاطا بما يزيد عن 80 ألف نخلة، خاصة على مستوى جماعة تمنارت، ودعا السلطات المحلية إلى تشكيل لجنة ينخرط فيها الجميع تعمل على تقديم برنامج عمل لحماية واحات طاطا.

وقال الائتلاف المغربي إن "هذه الفاجعة البيئية باتت تتكرر كل سنة؛ الشيء الذي يجعل الساكنة تطرح السؤال عن أسبابها وعن الحلول التي تقدم من أجل الحد منها"، معلناً "التضامن المطلق مع الساكنة المتضررة من هذه الحرائق، التي همت إرثا طبيعيا يستحق العناية والحماية من طرف جميع المتدخلين، لأنه يشكل رأسمالا ماديا ورمزيا بالمنطقة".

وطالب الائتلاف ذاته في بيان له، توصلت به هسبريس، بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من طرف السلطات العمومية لتفادي مثل هذه الخسائر مستقبلا، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق والتعجيل بغرس أشجار النخيل في المنطقة لتعويض الخسائر.

وكانت مصادر متطابقة نقلت أن الحريق المهول أتى بالكامل على واحة "تالمازيغ"، على مساحة 12 هكتارا، مخلفا تدمير 24 ألف نخلة، فيما شهدت واحة "أكرض" احتراق 40 ألف هكتار، و45 ألف نخلة، بحسب التقديرات الأولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abou majd السبت 14 يوليوز 2018 - 13:38
امر خطير هذا الذي يحدث اول اعلم الحرائق في الواحات وبهذا الحجم هذه كارثة وطنية تستوجب حدادا وطنيا لم نر اي تحرك او حتى رد فعل من الحكومة عجيب وغريب الاف اشجار النخيل كمصدر عيش الساكنة تذهب إدراج الرياح ولا من اجراء ولا حتي اعلام
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2 - زائر سابق لطاطا السبت 14 يوليوز 2018 - 13:39
مثل هده الفاجعة لا تتطلب تدخل الجهة المعنية بالأضرار..بل يجب المؤازرة من طرف جميع المغاربة ، لأن منطقة طاطا :حقا تستحق المساعدة نظرا لانعدام مورد آخر غير واحات النخيل...فشبابها مهجر ولو بداخل الوطن...لكن يبقى انسان مثابر ولا ييأس من الحاضر ويتطلع دائما للمستقبل بصبر و عناد لينقد من تبقى من افراد اسرته من ظل النخلة ! وجو حار لا يعرفه الا من عايشه...اي مبادرة في سبيل التعاون مرحبا بها وساكون انشاء الله من السباقين في المساهمة فيها بما استطعت كغيري وشكرا وكل تضامني مع المتضررين مباشرة من الحريق...
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