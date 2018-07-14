ائتلاف بيئي يطالب بتدارك مخلفات حرائق في طاطا

هسبريس من الرباط

قدّر الائتلاف المغربي للعدالة المناخية حجم الخسائر التي لحقت بواحات إقليم طاطا بما يزيد عن 80 ألف نخلة، خاصة على مستوى جماعة تمنارت، ودعا السلطات المحلية إلى تشكيل لجنة ينخرط فيها الجميع تعمل على تقديم برنامج عمل لحماية واحات طاطا.

وقال الائتلاف المغربي إن "هذه الفاجعة البيئية باتت تتكرر كل سنة؛ الشيء الذي يجعل الساكنة تطرح السؤال عن أسبابها وعن الحلول التي تقدم من أجل الحد منها"، معلناً "التضامن المطلق مع الساكنة المتضررة من هذه الحرائق، التي همت إرثا طبيعيا يستحق العناية والحماية من طرف جميع المتدخلين، لأنه يشكل رأسمالا ماديا ورمزيا بالمنطقة".

وطالب الائتلاف ذاته في بيان له، توصلت به هسبريس، بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من طرف السلطات العمومية لتفادي مثل هذه الخسائر مستقبلا، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق والتعجيل بغرس أشجار النخيل في المنطقة لتعويض الخسائر.

وكانت مصادر متطابقة نقلت أن الحريق المهول أتى بالكامل على واحة "تالمازيغ"، على مساحة 12 هكتارا، مخلفا تدمير 24 ألف نخلة، فيما شهدت واحة "أكرض" احتراق 40 ألف هكتار، و45 ألف نخلة، بحسب التقديرات الأولية.