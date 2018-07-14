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الرئيسية | حوادث | سلطات بروكسل توقف مواطنة مغربية بتهمة "التجسس لصالح الرباط"

سلطات بروكسل توقف مواطنة مغربية بتهمة "التجسس لصالح الرباط"

سلطات بروكسل توقف مواطنة مغربية بتهمة "التجسس لصالح الرباط"
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
السبت 14 يوليوز 2018 - 14:10

أقدمت السلطات الأمنية البلجيكية، اليوم السبت، على اعتقال الإعلامية المغربية كوثر فال، الناشطة أيضا في عالم المال والأعمال، بتهمة "التجسس لصالح المخابرات المغربية"، وفق ما ذكرته منابر صحافية محلية.

وأوردت مصادر إعلامية بلجيكية أنه تم احتجاز المواطنة المغربية بمركز مغلق في انتظار طردها من البلاد، كما تم سحب تأشيرتها بعد توجيه تهم إليها بأنها "تشكل خطراً على أمن الدولة، طبقا لتعليمات صادرة عن مكتب الأجانب".

"كوثر فال تقدم نفسها كامرأة أعمال ورئيسة لعدد من المنظمات، بما في ذلك مؤسسة إعلامية إفريقية"، تقول المصادر التي لفتت الانتباه إلى أن فال سبق أن اعتقلت للمرة الأولى في 29 ماي الماضي، لكن جرى إطلاق سراحها بعدما طعنت في ذلك.

قرار اعتقال المغربية كوثر فال صدر الثلاثاء الماضي، وتم تنفيذه في اليوم الموالي لذلك؛ بعدما كانت في طريقها إلى اجتماع يعقد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة بروكسل.

وقالت كوثر فال، في رسالة احتجاج، إنه "جرى اختطافها"، بينما أكد مكتب الأجانب البلجيكي أن "المواطنة المغربية معتقلة بناء على طلب من أمن الدولة".

محامية المغربية المعنية بالأمر، جوليان هاردي، أكدت في تصريح نقلته وسائل إعلام بلجيكية أن "مذكرة أمن الدولة بُنيت على قاعدة بيانات كانت سطحية للغاية و"غير دقيقة بالمرة".

وتُدير كوثر فال مجلة أوروبية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتقدم نفسها على أساس أنها فاعلة جمعوية ومستشارة اقتصادية لدى عدد من غرف التجارة بالمغرب وأوروبا.

وذُكر اسم الإعلامية كوثر فال ضمن ملف الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، مالك يومية "أخبار اليوم" الورقية في المغرب، المتابع بتهم تتعلق بـ"الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر".

وفال مشتكية بتوفيق بوعشرين قالت، في رسالة سابقة، إنها متمسكة بمتابعته قضائياً، وسبق أن أرسلت إشهاداً، عن طريق "الفاكس"، إلى محاميتها صباح العلمي لتؤكد فيه أنها تتشبث بالمتابعة.

وكانت مصادر إعلامية مغربية قد ذكرت أن كوثر فال "تتابع علاجا نفسيا في بروكسيل بسبب حملة تشهير إعلامية تتعرض لها"، وفق قصاصات إخبارية نشرت في وقت سابق.

وسبق لـ"لمتهمة بالتجسس" أن حظيت بتكريم خلال المؤتمر الأول لاتحاد الإعلاميات العرب، المنعقد بدولة الكويت يومي 8 و9 يناير 2017، لمساهمتها في تعزيز صورة المرأة العربية في القارة الأوروبية.

وقالت فال، التي تشرف على إدارة مجلة أوروبية ببروكسيل، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنها تعمل من أجل "تغيير الصورة النمطية الملتصقة بالمرأة العربية عموما، والمغربية على الخصوص"، وتسعى إلى تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر بالمملكة المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - ابا هند. السبت 14 يوليوز 2018 - 14:26
و هل المغرب يحتاج ان يرسل جاسوسة الى بلجيكا، فهدا البلد نعرفه و سكانه كما نعرف جيوبنا.
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59
2 - تالف السبت 14 يوليوز 2018 - 14:26
أوالله مابقينا فاهمين والو أشلادا
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39
3 - دكالي السبت 14 يوليوز 2018 - 14:29
اه اه لمغاربة عزيز عليهم تبركيك فينما مشاو خاصهم يبركو
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27
4 - شمكار السبت 14 يوليوز 2018 - 14:31
اعيش في بلجيكا،و القضاء نزيه في هذه الدولة الصغيرة ،فلو كانت أجنبية و قبض عليها بتهمة التجسس في المغرب لحكم عليها بالمؤبد،ربمها هذه الصحفية تتخابر مع الدولة المغربية بخصوص مناضلي حراك الريف؛كل شيء ممكن،
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51
5 - عبدالله السبت 14 يوليوز 2018 - 14:35
بلجيكا حطمت من قيمتها فالمغرب عندما يعرف جاسوسا فإنه يتفادى متابعته بتلك التهمة بل سيصطاده في قضية تحرش باطفال أو استغلال قاصرين
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7
6 - البشير السبت 14 يوليوز 2018 - 14:36
وستخرج السلطات المغربية كالعادة بنفي الخبر
تانيا
سبق لـ"لمتهمة بالتجسس" أن حظيت بتكريم خلال المؤتمر الأول لاتحاد الإعلاميات العرب، المنعقد بدولة الكويت يومي 8 و9 يناير 2017، لمساهمتها في تعزيز صورة المرأة العربية في القارة الأوروبية.
===
لمدا نحن العرب والمغاربة نهتم بصورتنا بالخارج المغرب ينفق الملايير ويجلب الاف المهاجرين باش يحسن صورته خارجيا وعلاش المغرب نشيط خارجيا (ولو بصورة سلبية) يجلب الافارقة يستتر بافريقيا يرسل المساعدات لغزة يلعب دور الدركي لاوربا وداخليا لايفعل شئءا سوى تنظيم المهرجانات واعتقال المعارضين وتوزيع التروة على السياسيين بينما الشعب لا يهتم به احدا مند شهور وهو مقاطع ولم يلتفت لمطالبه احد بل تم اتهام الشعب بابشع الاوصاف الشعب في واد والدولة في واد
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49
7 - شارل ميشيل السبت 14 يوليوز 2018 - 14:41
ما أعظمك يا بلجيكا. دولة الحق و القانون و العدالة الاجتماعية.ما يعيش في هذا البلد أو مر به يدرك ما أقول.
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42
8 - مواطن السبت 14 يوليوز 2018 - 14:41
يبدو ان القضية متشعبة .. ولها خيوط وابعاد متشابكة .. النساء .. والمال .. والسياسة ... بماذا سجيب ''دهاقنة'' الديلوماسية المغربية ؟ .. هادوك الناس ماتيلعبوش .
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22
9 - رشيد السبت 14 يوليوز 2018 - 14:41
بالطبع المغرب له جواسيسه في كل مكان حتى في التنظيمات الإرهابية... و شنو الدور ديال الأجهزة الإستخباراتية من غير التجسس؟ و هل يشيد الغرب بتفوق المخابرات المغربية غير هاكداك لولا الجواسيس المزروعين في كل الدول و التنظيمات؟.. غير وكان كايبقى في الحال أن هادشي كله لا يفيد في شيء مادام المواطن المغربي مقهور في وطنه و خارج وطنه، لا كرامة له و لا حقوق، مطحون ماديا و معنويا... فما فائدة التجسس على الدول الأخرى؟
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21
10 - ابو الاميرتين السبت 14 يوليوز 2018 - 14:45
دكرت انها اختكفت جابايها الله رها فالمغرب تلصق التهم كيبغات كيدارت لبوهشىين اوا ملي متمسكا بالمتابعة ديالو علاش هربتي خارج الوطن اقبل مكتحضريش الجلسات رغم التوصل بالاستدعاء بقالك دبا غير الامن د بلجيكا تهميه كون ملقاو عليك الادلة مغيعتقلوكش و مغيرجعوكش لبلادك.
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7
11 - طه امين السبت 14 يوليوز 2018 - 14:48
ولكن ماهي المعادلة بين تجسس هاد الصحافية لهي داعية بوعشرين بتهم الجنس واش فهمتوا شي حاجة يعني ان قضية بو عشرين مفبركة من طرف المخابرات المغربية ومن صاحب الفكرة غريب ما يقع في هاد الارض السعيدة
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23
12 - اضحكوني السبت 14 يوليوز 2018 - 14:48
المفاعلات النووي المغربية المنتشرة في ارجاء البلاد كانت في حاجة لمعلومات قيمة من اجل اتمام عملية تخصيب اليورانيوم ههههههه
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23
13 - fox السبت 14 يوليوز 2018 - 14:48
كلما تميز عربي في بلاد الغرب و حالفه التميز والتفوق في شتى المجالات إلا ودارو ليه فيلم .. الغرب لا يحب إلا أبناء جلدته .. وهل نحتاج إلى جاسوس لنعرف بلجيكا او غيرها فالغرب قلوبهم معك وسيوفهم عليك بلجيكا ومن يدور في فلكها في أمس الحاجة إلى خدماتنا نحن المغاربة ف شتى المجالات الهجرة محاربة الإرهاب وهلم جرا
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6
14 - صنطيحة السياسة السبت 14 يوليوز 2018 - 14:49
هاد الشي عادي وجاري به العمل وخاصو يكون ...حيث ادا المغاربة ما داروش


هكدا غادي تبقى الساحة مفتوحة لأميناتو حيضر المدعومة من مخابرات الجزائر
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-2
15 - معطي السبت 14 يوليوز 2018 - 14:49
أين نحن من قوله تعالى " وﻻ تجسسوا "
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3
16 - Ziryab السبت 14 يوليوز 2018 - 14:52
الأمن البلجيكي لا يقبض على الأشخاص بالتعليمات أو خارج القانون. ولكن بناء على معلومات ميدانية. لو لم تكن لها أعمال مشبوهة فلا أحد يوقفها. و على كل شهادتها في ملف بوعشرين تثير الشك و الريبة
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23
17 - وليد السبت 14 يوليوز 2018 - 15:01
المغرب يتجسس على الجاليات المغربية في الدول الأوروبية ولا يتجسس على الدول وأسرارها ومعاملها للأسلحة وما شابه ذلك، إذا سمعت أن دولة ما ألقت القبض على جاسوس مغربي فإعلم أنه كان يتجسس على جمعيات المغاربة وعلى المساجد وعلى المعارضين ومن ينتقد النظام.
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14
18 - KIM السبت 14 يوليوز 2018 - 15:05
كانت تتجسس على مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل
والهدف البحث عن ملف الصحراء و اتفاقية الصيد ...
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-2
19 - ريفي2 السبت 14 يوليوز 2018 - 15:05
لمدا نحن العرب والمغاربة نهتم بصورتنا بالخارج.
الجواب وبكل بساطۃ لان صندوق النقد الدولي يفرض علی الدول الراغبۃ في الحصول علی قروض علی ان تطبق بعض الشروط فيما يتعلق بحقوق الانسان, حقوق المراۃ......
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-1
20 - كمال السبت 14 يوليوز 2018 - 15:14
هناك من قال بلجيكا ومن يدور في فلكها محتاجين الى خدماتنا. مضحك والله.
العكس هو الصحيح سيدي. لو قرر المغاربيون مغادره اروبا -وهذا طبعا مستحيل ولو بكب الزيت الحارق عليهم- لاعلنت اروبا سنه كامله سنه احتفلات بايامها ولياليها تطلق فيها الالعاب الناريه على مدار الساعه والكنائس تدق اجراسها بدون توقف ابتهاجا بهذا الحدث.
اما التجسس على المواطنين المغاربه من قبل السلطه المخزنيه في اروبا بواسطه ازلامها امر ليس حديث العهد. والسلام
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0
21 - ولد حميدو السبت 14 يوليوز 2018 - 15:21
التبركيك في المغرب ينفع في بعض الأحيان و حتى في سويسرا يوجد بطريقة مقبولة و هو التبليغ عن كل حركة مشبوهة اما بخصوص الحضية فقد كان اخوان في البادية ينقلان أكياس القمح من الحقل إلى الخزين بعربة و كل نقلة فيها أربعة أكياس و عندما انتهيا فواحد يقول بأن المجموع 100 كيس و الآخر 99 فقط و في الأخير قالا بأن الخضاي العربي الدي يجلس تحت شجرة هو الدي سيعطيهما العدد الصحيح و عندما سألوه رد عليهما
نقلتها 25نقلة كل واحدة فيها أربعة أكياس و لكن النقلة التاسعة فيها فقط ثلاثة أكياس و المجموع 99 كيسا
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0
22 - مصطفى السبت 14 يوليوز 2018 - 15:39
واذا كانت جاسوسة تعمل للمخابرات فهذا يعني أن ملف بوعشرين مفبرك والمشتكيات ضده يعملن لصالح هذه الجهات. يعني بوعشرين برئ.
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0
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