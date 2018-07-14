24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:38
|06:23
|13:38
|17:18
|20:44
|22:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتحاري يخلف قتلى خلال استهداف فندق في مقديشو
- سلطات بروكسل توقف مواطنة مغربية بتهمة "التجسس لصالح الرباط"
- سحب القرعة يحدد لقاءات أولى أدوار كأس العرش
- تراجع الفضة وصرف الدرهم يخذلان "منجم إميضر"
- في شأن فرضية ظهور نظام عالمي جديد بقيادة التحالف الأمريكي الروسي؟؟
أخصائي مغربي: مباريات المونديال نموذج تربوي لتدمير القيم الأخلاقية (5.00)
قطاع التمريض ينزف .. محتجون ينادون بالتوظيف لتجاوز الخصاص (5.00)
- اليمين المتطرف يرفض احتفال المغاربة بـ"تتويج فرنسا" في المونديال - (144)
- مؤشر لقياس رفاهية الإنسان يرمي بالمغرب إلى ذيل ترتيب البلدان - (109)
- الثروة السمكية تمنح المغرب المرتبة الـ13 عالميا - (78)
- أكادير تعتمد تسميات فلسطينية لأربعين زقاقا بأحياء عاصمة سوس - (77)
- أخصائي مغربي: مباريات المونديال نموذج تربوي لتدمير القيم الأخلاقية - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سلطات بروكسل توقف مواطنة مغربية بتهمة "التجسس لصالح الرباط"
أقدمت السلطات الأمنية البلجيكية، اليوم السبت، على اعتقال الإعلامية المغربية كوثر فال، الناشطة أيضا في عالم المال والأعمال، بتهمة "التجسس لصالح المخابرات المغربية"، وفق ما ذكرته منابر صحافية محلية.
وأوردت مصادر إعلامية بلجيكية أنه تم احتجاز المواطنة المغربية بمركز مغلق في انتظار طردها من البلاد، كما تم سحب تأشيرتها بعد توجيه تهم إليها بأنها "تشكل خطراً على أمن الدولة، طبقا لتعليمات صادرة عن مكتب الأجانب".
"كوثر فال تقدم نفسها كامرأة أعمال ورئيسة لعدد من المنظمات، بما في ذلك مؤسسة إعلامية إفريقية"، تقول المصادر التي لفتت الانتباه إلى أن فال سبق أن اعتقلت للمرة الأولى في 29 ماي الماضي، لكن جرى إطلاق سراحها بعدما طعنت في ذلك.
قرار اعتقال المغربية كوثر فال صدر الثلاثاء الماضي، وتم تنفيذه في اليوم الموالي لذلك؛ بعدما كانت في طريقها إلى اجتماع يعقد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة بروكسل.
وقالت كوثر فال، في رسالة احتجاج، إنه "جرى اختطافها"، بينما أكد مكتب الأجانب البلجيكي أن "المواطنة المغربية معتقلة بناء على طلب من أمن الدولة".
محامية المغربية المعنية بالأمر، جوليان هاردي، أكدت في تصريح نقلته وسائل إعلام بلجيكية أن "مذكرة أمن الدولة بُنيت على قاعدة بيانات كانت سطحية للغاية و"غير دقيقة بالمرة".
وتُدير كوثر فال مجلة أوروبية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتقدم نفسها على أساس أنها فاعلة جمعوية ومستشارة اقتصادية لدى عدد من غرف التجارة بالمغرب وأوروبا.
وذُكر اسم الإعلامية كوثر فال ضمن ملف الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، مالك يومية "أخبار اليوم" الورقية في المغرب، المتابع بتهم تتعلق بـ"الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر".
وفال مشتكية بتوفيق بوعشرين قالت، في رسالة سابقة، إنها متمسكة بمتابعته قضائياً، وسبق أن أرسلت إشهاداً، عن طريق "الفاكس"، إلى محاميتها صباح العلمي لتؤكد فيه أنها تتشبث بالمتابعة.
وكانت مصادر إعلامية مغربية قد ذكرت أن كوثر فال "تتابع علاجا نفسيا في بروكسيل بسبب حملة تشهير إعلامية تتعرض لها"، وفق قصاصات إخبارية نشرت في وقت سابق.
وسبق لـ"لمتهمة بالتجسس" أن حظيت بتكريم خلال المؤتمر الأول لاتحاد الإعلاميات العرب، المنعقد بدولة الكويت يومي 8 و9 يناير 2017، لمساهمتها في تعزيز صورة المرأة العربية في القارة الأوروبية.
وقالت فال، التي تشرف على إدارة مجلة أوروبية ببروكسيل، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنها تعمل من أجل "تغيير الصورة النمطية الملتصقة بالمرأة العربية عموما، والمغربية على الخصوص"، وتسعى إلى تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر بالمملكة المغربية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
تانيا
سبق لـ"لمتهمة بالتجسس" أن حظيت بتكريم خلال المؤتمر الأول لاتحاد الإعلاميات العرب، المنعقد بدولة الكويت يومي 8 و9 يناير 2017، لمساهمتها في تعزيز صورة المرأة العربية في القارة الأوروبية.
===
لمدا نحن العرب والمغاربة نهتم بصورتنا بالخارج المغرب ينفق الملايير ويجلب الاف المهاجرين باش يحسن صورته خارجيا وعلاش المغرب نشيط خارجيا (ولو بصورة سلبية) يجلب الافارقة يستتر بافريقيا يرسل المساعدات لغزة يلعب دور الدركي لاوربا وداخليا لايفعل شئءا سوى تنظيم المهرجانات واعتقال المعارضين وتوزيع التروة على السياسيين بينما الشعب لا يهتم به احدا مند شهور وهو مقاطع ولم يلتفت لمطالبه احد بل تم اتهام الشعب بابشع الاوصاف الشعب في واد والدولة في واد
هكدا غادي تبقى الساحة مفتوحة لأميناتو حيضر المدعومة من مخابرات الجزائر
والهدف البحث عن ملف الصحراء و اتفاقية الصيد ...
الجواب وبكل بساطۃ لان صندوق النقد الدولي يفرض علی الدول الراغبۃ في الحصول علی قروض علی ان تطبق بعض الشروط فيما يتعلق بحقوق الانسان, حقوق المراۃ......
العكس هو الصحيح سيدي. لو قرر المغاربيون مغادره اروبا -وهذا طبعا مستحيل ولو بكب الزيت الحارق عليهم- لاعلنت اروبا سنه كامله سنه احتفلات بايامها ولياليها تطلق فيها الالعاب الناريه على مدار الساعه والكنائس تدق اجراسها بدون توقف ابتهاجا بهذا الحدث.
اما التجسس على المواطنين المغاربه من قبل السلطه المخزنيه في اروبا بواسطه ازلامها امر ليس حديث العهد. والسلام
نقلتها 25نقلة كل واحدة فيها أربعة أكياس و لكن النقلة التاسعة فيها فقط ثلاثة أكياس و المجموع 99 كيسا