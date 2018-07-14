مغربية متهمة بـ"التخابر" في بلجيكا تنتظر تحركات "وزارة بوريطة"

هسبريس ـ عبد الرحيم العسري

أكدت المغربية كوثر فال أن تُهمة "التخابر لصالح الرباط"، التي اعتقلت على خلفيتها من طرف السلطات البلجيكية، "غير صحيحة ولا يوجد أي دليل مادي يثبتها"، ودعت الدبلوماسية المغربية إلى الدفاع عنها؛ "لأن الأمر يمس جهاز المخابرات المغربية وسمعة البلاد"، وفق تعبيرها.

وكانت مصادر إعلامية بلجيكية كشفت، اليوم السبت، أنه جرى احتجاز كوثر فال بمركز مغلق في انتظار طردها من البلاد، كما تم سحب تأشيرتها بعد توجيه تهم إليها بأنها "تشكل خطراً على أمن الدولة، طبقا لتعليمات صادرة عن مكتب الأجانب".

وقالت "المتهمة بالتخابر"، في تصريح لهسبريس، إنها تتواجد في أحد مراكز الاحتجاز المغلقة ببلجيكا، مشيرة إلى أن "المحكمة سبق أن أصدرت حكماً يقضي ببراءتها في مناسبتين بعد توقيفها في ماي الماضي بتهمة التخابر مع المغرب، لكنها تفاجأت، الأربعاء الماضي، باعتقالها من طرف مجهولين عندما كانت متوجهة لحضور مؤتمر يحتضنه مقر البرلمان الأوروبي".

وأضافت المغربية نفسها أن "شخصين اقتاداها من أمام منزلها إلى مكان مجهول، وتم الاحتفاظ بها لمدة 6 ساعات، ليتم تقديمها أمام الشرطة ووضعها في المركز الذي تتواجد به حالياً بالتهم نفسها"، وفق روايتها التي استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية.

وانتقدت المتحدثة عدم تحرك الدبلوماسية المغربية التي يشرف عليها وزير الخارجية ناصر بوريطة للدفاع عنها بالشكل المطلوب، مضيفة: "زارني القنصل والسفير المغربي بمركز احتجازي، ولكني أريد دعماً ملموساً، فهذا أمر غير صحيح ويمس سمعة بلدي".

وعزت كوثر فال ما تتعرض له من مضايقات إلى دفاعها عن مغربية الصحراء، موردة في هذا الشأن: "حب الوطن لم يكن أبداً جريمة..أنا الوحيدة التي قُمت بعقد مؤتمر في قلب البرلمان الأوروبي للدفاع عن سيادة المغرب على صحرائه؛ وإذا كانت سلطات بروكسيل تُتابعني بهذا الأمر فأنا أقول لها لن أتراجع عنه".

وأبرزت فال أن البرلمان الأوروبي وعددا من المنظمات الدولية تقف بجانبها، وأنها "قدمت الكثير للمغرب لذلك على المسؤولين أن يتحركوا من أجلها".

وكان اسم الإعلامية كوثر فال ذُكر ضمن ملف الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، مالك يومية "أخبار اليوم" الورقية في المغرب، المتابع بتهم تتعلق بـ"الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر".

وفال، المشتكية بتوفيق بوعشرين، قالت في رسالة سابقة إنها متمسكة بمتابعته قضائياً، وسبق أن أرسلت إشهاداً، عن طريق "الفاكس"، إلى محاميتها صباح العلمي، لتؤكد فيه أنها تتشبث بالمتابعة.