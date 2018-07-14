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الرئيسية | حوادث | مغربية متهمة بـ"التخابر" في بلجيكا تنتظر تحركات "وزارة بوريطة"

مغربية متهمة بـ"التخابر" في بلجيكا تنتظر تحركات "وزارة بوريطة"

مغربية متهمة بـ"التخابر" في بلجيكا تنتظر تحركات "وزارة بوريطة"
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
السبت 14 يوليوز 2018 - 23:00

أكدت المغربية كوثر فال أن تُهمة "التخابر لصالح الرباط"، التي اعتقلت على خلفيتها من طرف السلطات البلجيكية، "غير صحيحة ولا يوجد أي دليل مادي يثبتها"، ودعت الدبلوماسية المغربية إلى الدفاع عنها؛ "لأن الأمر يمس جهاز المخابرات المغربية وسمعة البلاد"، وفق تعبيرها.

وكانت مصادر إعلامية بلجيكية كشفت، اليوم السبت، أنه جرى احتجاز كوثر فال بمركز مغلق في انتظار طردها من البلاد، كما تم سحب تأشيرتها بعد توجيه تهم إليها بأنها "تشكل خطراً على أمن الدولة، طبقا لتعليمات صادرة عن مكتب الأجانب".

وقالت "المتهمة بالتخابر"، في تصريح لهسبريس، إنها تتواجد في أحد مراكز الاحتجاز المغلقة ببلجيكا، مشيرة إلى أن "المحكمة سبق أن أصدرت حكماً يقضي ببراءتها في مناسبتين بعد توقيفها في ماي الماضي بتهمة التخابر مع المغرب، لكنها تفاجأت، الأربعاء الماضي، باعتقالها من طرف مجهولين عندما كانت متوجهة لحضور مؤتمر يحتضنه مقر البرلمان الأوروبي".

وأضافت المغربية نفسها أن "شخصين اقتاداها من أمام منزلها إلى مكان مجهول، وتم الاحتفاظ بها لمدة 6 ساعات، ليتم تقديمها أمام الشرطة ووضعها في المركز الذي تتواجد به حالياً بالتهم نفسها"، وفق روايتها التي استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية.

وانتقدت المتحدثة عدم تحرك الدبلوماسية المغربية التي يشرف عليها وزير الخارجية ناصر بوريطة للدفاع عنها بالشكل المطلوب، مضيفة: "زارني القنصل والسفير المغربي بمركز احتجازي، ولكني أريد دعماً ملموساً، فهذا أمر غير صحيح ويمس سمعة بلدي".

وعزت كوثر فال ما تتعرض له من مضايقات إلى دفاعها عن مغربية الصحراء، موردة في هذا الشأن: "حب الوطن لم يكن أبداً جريمة..أنا الوحيدة التي قُمت بعقد مؤتمر في قلب البرلمان الأوروبي للدفاع عن سيادة المغرب على صحرائه؛ وإذا كانت سلطات بروكسيل تُتابعني بهذا الأمر فأنا أقول لها لن أتراجع عنه".

وأبرزت فال أن البرلمان الأوروبي وعددا من المنظمات الدولية تقف بجانبها، وأنها "قدمت الكثير للمغرب لذلك على المسؤولين أن يتحركوا من أجلها".

وكان اسم الإعلامية كوثر فال ذُكر ضمن ملف الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، مالك يومية "أخبار اليوم" الورقية في المغرب، المتابع بتهم تتعلق بـ"الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر".

وفال، المشتكية بتوفيق بوعشرين، قالت في رسالة سابقة إنها متمسكة بمتابعته قضائياً، وسبق أن أرسلت إشهاداً، عن طريق "الفاكس"، إلى محاميتها صباح العلمي، لتؤكد فيه أنها تتشبث بالمتابعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Ancien habitant de Tamezgha السبت 14 يوليوز 2018 - 23:08
Les Belges ne vont pas l'accuser gratuitement.
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10
2 - مصطفى كاراطيكا السبت 14 يوليوز 2018 - 23:09
الرباط الي عولتي عليها غادي تبرا منك كما تبرات من عاملات الفراولة و خدمات السعودية... المهم المهم الموطن المغربي عندهم اخير واحد يفكرو فيه
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19
3 - مومو السبت 14 يوليوز 2018 - 23:10
مادا تنتضرون من المسؤولين ان يصرحوا ان المعنية ليست جاسوسة؟ و ليست مخبرة! و حتى لو فعلوا دلك هل تضنون انهم سيصدقونهم. هناك قوانين دولية يجب احترامها و بدون مزايدات.
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11
4 - حليم سعيد السبت 14 يوليوز 2018 - 23:11
اتقوا دعوة المظلوم
شهادة الزور في حق بوعشرين بسببها رمي ظلما في غياهب السجن
لن تفلتو امن عقاب السماء
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18
5 - Oujdi السبت 14 يوليوز 2018 - 23:11
بلجيكا لا توزع الاتهامات مجانا و إنما بعد بحث وترصد !

حتى أولئك الذين متهمون بالارهاب لا تعتقلهم الا اذا كانوا فعلا متورطين و ان هناك ادلة مادية
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18
6 - ستيتو حمو السبت 14 يوليوز 2018 - 23:12
بلجيكا دولة الحق والقانون والديمقراطية لا يمكن الاتهام دون دليل او شك فلا يمكن مقارنة مسطرة الاتهام في المغرب مع مسطرة العدالة المطلقة في دولة كبلجيكا .
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16
7 - abd allah السبت 14 يوليوز 2018 - 23:21
امالكم يا هاذ المغاربة نسيتوا راسكم . هاديك راها بنت بلادنا سوا كانت جاسوسة سوا لا . واجب حمايتها . واش كيتصحابكم بلجيكا معندهاش جواسيس حتى هي فكل الدول ؟
كمواطن حر وبتفكير واقعي اطلب حماية المواطنة المغربية وتبرءتها بكل سبيل ممكنة....
بلادنا بلادنا فوق كل اعتبار .وانا فخور بالمواطنة ....
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8 - Ahmed السبت 14 يوليوز 2018 - 23:22
الان نفهم ان فال المتهمة بالتخابر وضعت شكاية ببوعشرين ههممممممم اذن هذا تاكيد براءة بوعشرين
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9 - H MEN السبت 14 يوليوز 2018 - 23:22
كل بلد له الحق في طرد اي شخص لا يحترم واجب الضيافة والقانون المحلي.تقول ان لديها visa وبعد ذلك تتحدث عن منزلها.من لديه visa فهو زائر لا يحق له تملك منزل
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10 - ولد البلاد السبت 14 يوليوز 2018 - 23:23
بلجيكا معادية لوحدتنا الترابية! شوفو غير المحكمة الأوربية واش دايرة مع البوليزاريو

و الله تم و الله كن ما كانت فرنسا واقفة وقفة رجل مع المغرب كون مشات منا الصحراء ! ايوا سيرو شجعوا ليا الكروات! و الله ما يعقلوا عليكم و لا بشربة ديال الما ...

عاشت فرنسا و لا من عاش من يشتمها !
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11 - ابن عبدالله ابن محمد السبت 14 يوليوز 2018 - 23:23
الصحراء مغربية بالتاريخ بالقلب بالعقل والمغرب في صحراءه
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12 - KIM السبت 14 يوليوز 2018 - 23:27
جواسيس لتجسس على الشخصيات الجزائرية والصحراوية
ولذالك يطالب المخزن بفتح الحدود لكي تسهل عليه الامور
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