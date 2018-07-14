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الرئيسية | حوادث | حبل حول العنق ينهي حياة شاب عشريني في سطات

حبل حول العنق ينهي حياة شاب عشريني في سطات

حبل حول العنق ينهي حياة شاب عشريني في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 14 يوليوز 2018 - 22:18

أقدم شاب عشريني، مساء اليوم السبت، على وضع حد لحياته بمسقط رأسه بدوار أولاد غفير أولاد الهواري، بجماعة أولاد الصغير في إقليم سطات.

الشاب، الذي لم يتجاوز الـ21 من عمره، عثر عليه مشنوقا لأسباب لا تزال تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية.

وانتقل ممثل السلطات المحلية بأولاد الصغير أولاد عفيف وعناصر من درك الكيسر إلى مكان الحادث لمعاينة جثة الهالك، ونقلها إلى مستودع الأموات بسطات قصد تشريحها لفائدة البحث القضائي، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامّة المختصة.

جدير بالذكر أن إقليم سطات عرف ارتفاع حالات الانتحار بطرق مختلفة، أكثرها ابتلاع مواد سامّة، حيث سجّلت في المنطقة نفسها حالتان في أيام قليلة؛ بعد انتحار ثمانيني ببني يكرين منتصف الأسبوع الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - انتحار كل يوم السبت 14 يوليوز 2018 - 22:30
كل يوم انتحار هنا وهناك. واغلب المنتحرين شباب، اين الخلل؟ انه في التقسيم الغير عادل للثروات. والله احس وكاننا في جحيم والناس تقول وتنادي يا مالك ليقض علينا ربك، قال انكم ماكثون. صدق الله العظيم.
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2 - richya السبت 14 يوليوز 2018 - 22:32
لاحول ولا قوة إلا بالله شباب في مقتبل العمر وينتحر أين الحكومة وأين المخزن وأين الملكية الكل ينظر من بعيد وكاننا اغراب في بلادنا اتحدوا يامغاربة ففي الاتحاد قوة
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15
3 - الحــاج.ع. الله السبت 14 يوليوز 2018 - 23:18
الى مول التعليق الأول

عن اي ثروات تتحدث، ياك ما يسحاب ليك بالصح المغرب فيه ثروات قارون ؟
الثروة هي الي خدمتي ودمرتي عليها وكسبتيها بعرق جبينك، أما الثروة الوهمية ديال الفابور التي تتوهمونها وتضحكون على أنفسكم بها فهي غير موجودة سوى في خيالكم

وإن كانت هناك ثروة لدى البعض فإنهم كسبوها بعرق جبينهم
وتقسيم الثروة لا يمكن أن يتحقق سوى بتقسيم الجهد الذي ينتجها

ثم أن الانتحار هو عملية انتقاء طبيعية تحدث في كل المجتمعات بما فيها التي يقتسم فيها الشعب الجهد والثروة مثل فرنسا التي ينتحر فيها كل شهر 1000 شخص، و12 الف كل سنة، بمعدل 34 شخص كل يوم

وعندما يعجز الإنسان عن مواجهة إكراهات الحياة فمن حقه أن يغادرها بالطريقة التي يريدها، دون أن يطلب منكم لا شفة ولا رحمة
شفقتكم ورحتكم امنحوها لأقربائكم وعائلاتكم وآبائكم وامهاتكم الأحياء فهم أولى بها
أما الذين يختارون المغادرة الطوعية للحياة فلا أحد يعلم بالأسباب التي دفعتهم لاتخاذ ذالك القرار الشجاع، الذي حتما تعجز انت عن اتخاذه وتفضل ان بقى تعاني من مطبات الحياة
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-1
4 - الوسن السبت 14 يوليوز 2018 - 23:23
انه الاكثءاب الحاد وما ادراك ما الاكثءاب مرض فتاك هو الدي يخلف هدا الكم من الضحايا وما خفي اعظم فالطب النفسي تطور بشكل كبير وعلى المسؤولين التحسيس بخطورته .وتوصية بتجاوز النظرة السلبية للمرض النفسي وتوفير الأدوية المساعدة .
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5 - الظاهري السبت 14 يوليوز 2018 - 23:23
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم كثرة حالات الانتحار بهذا الاقليم مع صمت وغياب توضيحات من الجهات الرسمية لماذا هذا الاقليم بالضبط
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