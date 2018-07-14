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كُتّاب وآراء
حبل حول العنق ينهي حياة شاب عشريني في سطات
أقدم شاب عشريني، مساء اليوم السبت، على وضع حد لحياته بمسقط رأسه بدوار أولاد غفير أولاد الهواري، بجماعة أولاد الصغير في إقليم سطات.
الشاب، الذي لم يتجاوز الـ21 من عمره، عثر عليه مشنوقا لأسباب لا تزال تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية.
وانتقل ممثل السلطات المحلية بأولاد الصغير أولاد عفيف وعناصر من درك الكيسر إلى مكان الحادث لمعاينة جثة الهالك، ونقلها إلى مستودع الأموات بسطات قصد تشريحها لفائدة البحث القضائي، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامّة المختصة.
جدير بالذكر أن إقليم سطات عرف ارتفاع حالات الانتحار بطرق مختلفة، أكثرها ابتلاع مواد سامّة، حيث سجّلت في المنطقة نفسها حالتان في أيام قليلة؛ بعد انتحار ثمانيني ببني يكرين منتصف الأسبوع الجاري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
عن اي ثروات تتحدث، ياك ما يسحاب ليك بالصح المغرب فيه ثروات قارون ؟
الثروة هي الي خدمتي ودمرتي عليها وكسبتيها بعرق جبينك، أما الثروة الوهمية ديال الفابور التي تتوهمونها وتضحكون على أنفسكم بها فهي غير موجودة سوى في خيالكم
وإن كانت هناك ثروة لدى البعض فإنهم كسبوها بعرق جبينهم
وتقسيم الثروة لا يمكن أن يتحقق سوى بتقسيم الجهد الذي ينتجها
ثم أن الانتحار هو عملية انتقاء طبيعية تحدث في كل المجتمعات بما فيها التي يقتسم فيها الشعب الجهد والثروة مثل فرنسا التي ينتحر فيها كل شهر 1000 شخص، و12 الف كل سنة، بمعدل 34 شخص كل يوم
وعندما يعجز الإنسان عن مواجهة إكراهات الحياة فمن حقه أن يغادرها بالطريقة التي يريدها، دون أن يطلب منكم لا شفة ولا رحمة
شفقتكم ورحتكم امنحوها لأقربائكم وعائلاتكم وآبائكم وامهاتكم الأحياء فهم أولى بها
أما الذين يختارون المغادرة الطوعية للحياة فلا أحد يعلم بالأسباب التي دفعتهم لاتخاذ ذالك القرار الشجاع، الذي حتما تعجز انت عن اتخاذه وتفضل ان بقى تعاني من مطبات الحياة