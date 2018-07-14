حبل حول العنق ينهي حياة شاب عشريني في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أقدم شاب عشريني، مساء اليوم السبت، على وضع حد لحياته بمسقط رأسه بدوار أولاد غفير أولاد الهواري، بجماعة أولاد الصغير في إقليم سطات.

الشاب، الذي لم يتجاوز الـ21 من عمره، عثر عليه مشنوقا لأسباب لا تزال تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية.

وانتقل ممثل السلطات المحلية بأولاد الصغير أولاد عفيف وعناصر من درك الكيسر إلى مكان الحادث لمعاينة جثة الهالك، ونقلها إلى مستودع الأموات بسطات قصد تشريحها لفائدة البحث القضائي، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامّة المختصة.

جدير بالذكر أن إقليم سطات عرف ارتفاع حالات الانتحار بطرق مختلفة، أكثرها ابتلاع مواد سامّة، حيث سجّلت في المنطقة نفسها حالتان في أيام قليلة؛ بعد انتحار ثمانيني ببني يكرين منتصف الأسبوع الجاري.