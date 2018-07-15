اعتداء يطال عنصرين من الخيالة في سيدي وساي

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أوقفت مصالح الدرك الملكي بشاطئ سيدي وساي، غرب اشتوكة آيت باها، شخصين في حالة سكر متقدم، بعد تعريضهما عنصرين من فرقة الخيالة، التابعة للقوات المساعدة، للتعنيف الجسدي واللفظي، أثناء تأدية مهامهما.

وذكر شهود عيان أن المشتبه بهما، اللذين ينحدران من "منطقة المعدر الكبير" بضواحي تزنيت، كانا في حالة سكر على متن سيارة خفيفة، مشيرين إلى أن الشابين أثارا الفوضى بالشاطئ، قبل أن تتلقى مصالح القوات المساعدة إشعارا بذلك، فتدّخلت لثنيهما عن الاستمرار في إزعاج المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفيْن تصديا لعنصرين من القوات المساعدة، قبل أن يقوما بالاعتداء اللفظي والجسدي عليهما، وإلحاق أضرار ببعض لوازم الخيول. وقد تم إخطار عناصر الدرك التي تدخّلت من أجل إيقاف الشابين.

ووُضع المعنيان بالأمر تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال إجراءات البحث والاستماع إليهما.