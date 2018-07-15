إسبانيا تعتقل مغربيا ينقل مهاجرين بـ"جيت سكي"

مُتابعة من خالد ملوك

اعتقل أفراد من جهاز الحرس المدني الإسباني مهاجرا مغربيا بسواحل منطقة طريفة، التابعة لمحافظة قادس كان يقود دراجة مائية على متنها شخصان آخران يودان الوصول إلى السواحل الإيبيرية بطريقة غير نظامية.

أمنيون رصدوا سائق "جيت سكي" كان يسير بسرعة فائقة، رفض الامتثال لأوامر البحرية بالوقوف، لتعمل فرقة خاصة من خفر السواحل الإسبانية قامت بمطاردته مسافة طويلة على مستوى شاطئ "خابونيرا".

تم اعتراض سبيل الدراجة المائية وإيقاف راكبيها، وجرى اقتياد سائقها إلى مقر الشرطة بميناء طريفة قصد تعميق البحث معه بشأن "ارتكاب جريمة العصيان، وإبداء مقاومة عنيفة، ومحاولة تهريب مهاجرين بطريقة غير قانونية".