رصاص يوقف مهددا لسلامة المواطنين‎ في سلا

هسبريس من الرباط

اضطرت عناصر الفرقة المختلطة للأبحاث بمفوضية الشرطة بالعيايدة - سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، لاستخدام الأسلحة الوظيفية لإيقاف شخص شكل خطرا على حياة أمنيين بواسطة السلاح الأبيض.

وقد وجد الأمنيون أنفسهم مضطرين لاستخدام السلاح لإيقاف الشخص الذي كان في حالة غير طبيعية وعرض حياتهم لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تتوفر عليه هسبريس، أورد أن المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان قد دخل في حالة اندفاع قوية نتيجة حالة السكر المتقدمة وأبدى مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض؛ وهو ما هدد سلامة المواطنين وحياة عناصر الشرطة الذين اضطروا لإطلاق رصاصتين تحذيريتين قبل أن يصيبوا المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى لتلقي العلاجات والإسعافات الضرورية، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.