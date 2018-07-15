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الرئيسية | حوادث | رصاص يوقف مهددا لسلامة المواطنين‎ في سلا

رصاص يوقف مهددا لسلامة المواطنين‎ في سلا

رصاص يوقف مهددا لسلامة المواطنين‎ في سلا
هسبريس من الرباط
الأحد 15 يوليوز 2018 - 13:15

اضطرت عناصر الفرقة المختلطة للأبحاث بمفوضية الشرطة بالعيايدة - سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، لاستخدام الأسلحة الوظيفية لإيقاف شخص شكل خطرا على حياة أمنيين بواسطة السلاح الأبيض.

وقد وجد الأمنيون أنفسهم مضطرين لاستخدام السلاح لإيقاف الشخص الذي كان في حالة غير طبيعية وعرض حياتهم لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تتوفر عليه هسبريس، أورد أن المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان قد دخل في حالة اندفاع قوية نتيجة حالة السكر المتقدمة وأبدى مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض؛ وهو ما هدد سلامة المواطنين وحياة عناصر الشرطة الذين اضطروا لإطلاق رصاصتين تحذيريتين قبل أن يصيبوا المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى لتلقي العلاجات والإسعافات الضرورية، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - سلاوي الأحد 15 يوليوز 2018 - 13:42
تحية لرجال الامن. منطقة سلا تشكل بؤرة الاجرام في المملكة. المرجو المزيد من الاتفاتة من الدولة...
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30
2 - BRAVO الأحد 15 يوليوز 2018 - 13:47
كل واحد حمل السلاح الأبيض مهددا الناس يطلق عليه الرصاص بدون تردد غادي يتهناو لمغاربة من صداع الراس
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37
3 - سمير الأحد 15 يوليوز 2018 - 13:47
سبحان الله، الم يعرض سائق السيارة الرباعية بدون ترقيم في العيون حياة الناس للخطر؟ ولا حيت هو صحراوي؟!
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12
4 - الخميس الأحد 15 يوليوز 2018 - 13:49
الذي شجع هذا الشمكار على حمل السلاح وتهديد رجال الأمن هو التسامح، هذا النوع من "أشماكرة " هو من جعل حياة الناس جحيما أما الجمعيات التي تؤازرهم فلها فقط أهداف سياسية.
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35
5 - المهاجر الأحد 15 يوليوز 2018 - 13:58
لن ارتاح كمهاجر من اصل مغربي حتى اسمع أن بلدي وحكومة بلدي أصدروا قانونا يجرم حمل السلاح الأبيض كيفما كانت الأسباب. ...وإعطاء الحق وكل الحق للشرطة لإطلاق النار على كل حامله بدون رحمة ...لأن المشرملون طغوا وعاتوا فسادا بدون رحمة ولا شفقة ...المهاجرين يهمهم الأمن والأمان للعودة إلى الوطن. ..أتمنى أن تصل رسالتنا وتحية للحموشي
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29
6 - Abdelghani الأحد 15 يوليوز 2018 - 14:00
لست ضد استخدام الرصاص ضد من يشكلون خطر على سلامة المواطنين بما فيهم رجال اﻷمن ... إلا انه يجب ترك الرصاص إلى اﻵخر و حين تنفذ جميع المحاولات ... و التي منها ان يكون رجال اﻷمن متمكنون جيدا من الرياضات الدفاعية كالكراطي و التيكواندو و الجيدو ... كما ان هناك الصاعق الكهربائي و هناك رذاذ اﻹبزار و الكثير من الوسائل و الطرق اقل خطرا من الرصاص ...
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-38
7 - mohaslaoui الأحد 15 يوليوز 2018 - 14:26
نعم فكرة صائبة وقانونية في جميع الدول .استعمال الرصاص الحي من طرف الشرطة ضد حاملي السلاح الأبيض أو مشابهه وكذلك أصحاب الكلاب الشرسة. حتى ينعم المواطن بكامل السلامة والحرية خارج بيته.
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4
8 - منير الأحد 15 يوليوز 2018 - 14:28
من يحمل السلاح الابيض في وجه المواطنين هو مجرم لانه ينوي الاعتداء على الناس، وحتى لو لم يجرح او يقتل احد فان الاثار النفسية لهذا الاعتداء خطيرة جدا. لهذا المطلوب من الشرطة عدم التسامح معهم وعدم التردد في استعمال السلاح الناري، كي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين
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5
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