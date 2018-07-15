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الرئيسية | حوادث | إيقاف قاتل زوجته بتهشيم رأسها بمطرقة في فاس

إيقاف قاتل زوجته بتهشيم رأسها بمطرقة في فاس

إيقاف قاتل زوجته بتهشيم رأسها بمطرقة في فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 15 يوليوز 2018 - 14:10

أوقفت المصالح الأمنية لمطار فاس سايس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، المتهم بقتل زوجته بالشقة السكنية للزوجين، الكائنة بحي النرجس وسط مدينة فاس، بتهشيم رأسها باستعمال مطرقة حديدية، حين كان يستعد لمغادرة التراب الوطني، ساعات قليلة بعد ارتكابه لجريمته، عائدا إلى محل إقامته بفرنسا التي كان يشتغل بها، رفقة زوجته، قبل إحالتهما مؤخرا على التقاعد.

وكان المتهم، وهو في عقده السادس، قد بادر إلى الفرار مباشرة بعد ارتكابه لجريمته في حق شريكة حياته، التي تقاربه سنا، قبل التبليغ عن وقوع هذا الحادث من لدن حارس الإقامة السكنية التي وقعت فيها هذه الجريمة، بعد اكتشافه لتسرب الدماء من أسفل باب الشقة السكنية، أعقب سماع الجيران لشجار حاد نشب بين الطرفين.

وقد هرعت إلى عين المكان مصالح الضابطة القضائية لأمن فاس، رفقة عناصر الشرطة العلمية والتقنية والوقاية المدنية، ليتم نقل جثة الهالكة، التي كانت مضرجة في الدماء وبالقرب منها سكين من الحجم الكبير ومطرقة حديدية، نحو مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.

وجرى فتح تحقيق حول ملابسات وقوع هذه الجريمة، التي ما زالت دوافعها وملابساتها يكتنفها الغموض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عادل الأحد 15 يوليوز 2018 - 14:27
الروح عزيزة عند الله، انا لله و انا اليه راجعون
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2 - منير الأحد 15 يوليوز 2018 - 14:33
عندما تسمع بوقوع جريمة في مدينة فاس فالامر جد عادي فمدينة فاس تعتبر بدون منازع عاصمة الاجرام في المغرب و شمال افريقيا
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3 - مومو الأحد 15 يوليوز 2018 - 14:33
هكدا ما تنتهي الحياة الزوجية بعد التقاعد تكتر الخلفات و تتغير تصرفات الزوجة بمجرد ان يتقاعد الزوج سول المجرب ﻻ تسول الطبيب
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4 - Galfaoui الأحد 15 يوليوز 2018 - 14:36
ما هذه الأخبار التي تردنا من فاس؟ ماذا أحل بأهل فاس؟ المدينة العلمية، المدينة الحبيبة.
اللهم ألطف يارب.
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