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الرئيسية | حوادث | إحباط محاولة تهريب سيارة مزورة من مليلية‎

إحباط محاولة تهريب سيارة مزورة من مليلية‎

إحباط محاولة تهريب سيارة مزورة من مليلية‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:50

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية ببني أنصار من إحباط عملية تهريب سيارة خفيفة باستعمال وثائق مزورة.

التدقيق في وثائق السيارة مكن من اكتشاف تزوير الورقة الرمادية، ليتم إيقاف السائق، المنحدر من الناظور، وحجز العربة التي كان ينوي تهريبها من مدينة مليلية.

وقد جرى تسليم الموقوف، البالغ 32 سنة، إلى عناصر الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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