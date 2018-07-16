مصالح درك سلوان تُنهي نشاط عصابة لصوصية

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر دركية تابعة لسرية سلوان، القصية عن مركز الناظور بـ10 كيلومترات، من تفكيك شبكة إجرامية تعترض سبيل المواطنين وتسلبهم ما بحوزتهم.

مصدر أمني أورد أن أفراد العصابة ينشطون بسلوان والنواحي ويركزون على المناطق التي تعرف ازدحاما، مبرزا أنه تم توقيفهم بعد رصد وتتبع لتحركاتهم، وجرى حجز أسلحة بيضاء بحوزتهم يستعملونها لتهديد الضحايا.

وقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة المختصة، لتعميق البحث معهم وتقديمهم للعدالة لمتابعتهم بالمنسوب إليهم.