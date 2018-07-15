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الرئيسية | حوادث | 3 وفيات و6 إصابات في حادثة سير بتمصلوحت

3 وفيات و6 إصابات في حادثة سير بتمصلوحت

3 وفيات و6 إصابات في حادثة سير بتمصلوحت
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:20

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تمصلوحت، اليوم الأحد، تحقيقا أوليا في ظروف وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة ستة آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت إثر اصطدام بين سيارتين خفيفتين على مستوى النقطة الكيلومترية 11.

وفور علمها بالحادثة، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان لجمع المعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق، وأشرفت على نقل المصابين إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش.

ورجحت مصادر هسبريس أن يكون التجاوز المعيب هو السبب في الحادث الذي وقع على مستوى النقطة الكيلومترية 11، وخلف مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

يذكر أن جثت الضحايا تم نقلها، بأمر من النيابة العامة المختصة، إلى مستودع الأموات بباب دكالة، في انتظار تسليمها لعائلاتها لدفنها.

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1 - ريشية الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:45
لا اله إلا الله ولا حولة ولا قوة إلا بالله الله يرحمهم ويرحم موتى جميع المسلمين والله اصبر اهلهم والله يعدي كل مستعملي الطروق واللهم اشفي جميع مرضنا
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