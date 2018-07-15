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كُتّاب وآراء
3 وفيات و6 إصابات في حادثة سير بتمصلوحت
فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تمصلوحت، اليوم الأحد، تحقيقا أوليا في ظروف وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة ستة آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت إثر اصطدام بين سيارتين خفيفتين على مستوى النقطة الكيلومترية 11.
وفور علمها بالحادثة، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان لجمع المعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق، وأشرفت على نقل المصابين إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش.
ورجحت مصادر هسبريس أن يكون التجاوز المعيب هو السبب في الحادث الذي وقع على مستوى النقطة الكيلومترية 11، وخلف مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين.
يذكر أن جثت الضحايا تم نقلها، بأمر من النيابة العامة المختصة، إلى مستودع الأموات بباب دكالة، في انتظار تسليمها لعائلاتها لدفنها.