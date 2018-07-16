جمعية تحتج بالناظور ضد تضييق السلطة المحلية

هسبريس من الرباط

خاض منتمون لفرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية قبالة باشوية مدينة الناظور، للتنديد بعدم منح الفرع التوصيل الخاص بالإيداع القانوني لتجديد مكتبه المسير.

وردد المحتجون شعارات رافضة لما أسموه التماطل في تسليم التوصيل القانوني رغم استيفاء الإجراءات القانونية، وطالبوا بالعمل على تدارك الأمر في أقرب وقت.

وندد المشاركون في الوقفة، المتزامنة مع وقفات أخرى بعدد من المدن المغربية، بالمقاربة التي تواجه بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في عموم التراب الوطني، وبالتضييق الممارس على أنشطتها.