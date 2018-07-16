24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/07/2018
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:39
|06:24
|13:38
|17:18
|20:43
|22:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- منقذة الكلاب الضالة
- هل يلبّي الملك محمد السادس "طلبات الشارع" في خطاب عيد العرش؟
- مشايخ ودعاة ووعاظ خارج السياق !
- الطاحونة الكبرى...
- جبهة إنقاذ مصفاة سامير
مسيرة مؤازرة معتقلي الريف تفرق السياسيين وتوحد المحتجين بالرباط (5.00)
مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)
- وفاة رضيع تعرض لاعتداء جنسي بمدينة شيشاوة - (124)
- المنتخب الفرنسي بطلا للعالم للمرة الثانية بعد فوزه على كرواتيا - (122)
- أخنوش: "الأحرار" لن يلتفت إلى التشويش والعرقلة - (114)
- هل يلبّي الملك محمد السادس "طلبات الشارع" في خطاب عيد العرش؟ - (91)
- تصريحات حامي الدين حول الملكية تضيق الخناق على "الإخوان" - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
جمعية تحتج بالناظور ضد تضييق السلطة المحلية
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 06:53
خاض منتمون لفرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية قبالة باشوية مدينة الناظور، للتنديد بعدم منح الفرع التوصيل الخاص بالإيداع القانوني لتجديد مكتبه المسير.
وردد المحتجون شعارات رافضة لما أسموه التماطل في تسليم التوصيل القانوني رغم استيفاء الإجراءات القانونية، وطالبوا بالعمل على تدارك الأمر في أقرب وقت.
وندد المشاركون في الوقفة، المتزامنة مع وقفات أخرى بعدد من المدن المغربية، بالمقاربة التي تواجه بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في عموم التراب الوطني، وبالتضييق الممارس على أنشطتها.