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الرئيسية | حوادث | لسعة عقرب تنهي حياة طفلة في قلعة السراغنة

لسعة عقرب تنهي حياة طفلة في قلعة السراغنة

لسعة عقرب تنهي حياة طفلة في قلعة السراغنة
إبراهيم مغراوي
الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:58

لفظت طفلة في ربيعها الثالث أنفاسها الأخيرة، اليوم الأحد بالمستشفى الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة، متأثرة بلسعة عقرب سامة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة نقلت في حالة حرجة إلى المستشفى المذكور صباح أمس السبت، بعد تعرضها للسعة عقرب بدوار لمنيرة الذي يوجد بالجماعة الترابية سيدي موسى، إلا أن المنية وافتها متأثرة بالسم القاتل.

ويعرف إقليم قلعة السراغنة تكاثر العقارب بشكل كبير خلال فصل الصيف، تؤدي لسعاتها إلى الموت ببعض المناطق بسبب بعدها عن الخدمات الصحية.

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