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الرئيسية | حوادث | محاولة انتحار أشرف السكاكي داخل سجن سلا

محاولة انتحار أشرف السكاكي داخل سجن سلا

محاولة انتحار أشرف السكاكي داخل سجن سلا
هسبريس من الرباط
الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:41

حاول المعتقل البلجيكي من أصل مغربي أشرف السكاكي الانتحار داخل السجن بسلا عبر شنق نفسه باستعمال قميصه الذي ربطه إلى نافذة بالسجن.

مصادر هسبريس أوردت أنه قد تم إسعاف السكاكي ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن سينا تحت حراسة أمنية مشددة.

أشرف السكاكي، البالغ 35 سنة، محكوم بـ 12 سنة من أجل الاختطاف والاحتجاز، ارتبط اسمه بعملية هروب كبيرة من داخل السجن، وله ارتباط بعدة شبكات إجرامية في أوروبا تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - خليلوفيتش الأحد 15 يوليوز 2018 - 18:18
للإشارة فهذا المجرم خطير جدا فقد نجح من الفرار من السجن المحلي بوجدة بطريقة هتشكوكية وتم القبض عليه في ظرف 24ساعة بضواحي إقليم الناظور في طريقه للعبور إلى مليلية و تم نقله إلى سجن سلا
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14
2 - كنتو تخليوه الأحد 15 يوليوز 2018 - 18:19
انا زعلان منكم اوي اوي . لم لا تتركوه يكمل انتحاره و توفرو علينا مقامو و ماكلو و صداع الراس
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12
3 - mingo الأحد 15 يوليوز 2018 - 18:19
دواءه سجن انفرادي مكيف بدون ملابس بحراسة انتوية مشددة حتى لا يتعرض للخجل
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-5
4 - متتبع الأحد 15 يوليوز 2018 - 18:23
لماذا تم إنقاده تم الدهاب به الى المستشفى .كم قتل من اﻷبرياء بإدمانهم على المخدرات موته خير من حياته
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19
5 - المنطق الأحد 15 يوليوز 2018 - 18:55
محاولة الانتحار ماهي الا وسيلة لعملية الفرار...من المستشفى....هذه خدعة معروفة عند السجناء المحترفين
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