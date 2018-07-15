محاولة انتحار أشرف السكاكي داخل سجن سلا

هسبريس من الرباط

حاول المعتقل البلجيكي من أصل مغربي أشرف السكاكي الانتحار داخل السجن بسلا عبر شنق نفسه باستعمال قميصه الذي ربطه إلى نافذة بالسجن.

مصادر هسبريس أوردت أنه قد تم إسعاف السكاكي ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن سينا تحت حراسة أمنية مشددة.

أشرف السكاكي، البالغ 35 سنة، محكوم بـ 12 سنة من أجل الاختطاف والاحتجاز، ارتبط اسمه بعملية هروب كبيرة من داخل السجن، وله ارتباط بعدة شبكات إجرامية في أوروبا تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات.