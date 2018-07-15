24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:38
|06:24
|13:38
|17:18
|20:44
|22:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منقذة الكلاب الضالة
- رصيف الصحافة: الدولة المغربية تملك ثروة أقل من "داعش" الإرهابية
- جمهور وفاق سطيف: الطاوسي أصبح مدربا جزائريا
- حملة تحسيس تحارب انتهاكات بيئية بـ"ستي فاظمة"
- "حافلات الموت" تجوب العاصمة .. أوضاع منبوذة وحلول موعودة
مسيرة مؤازرة معتقلي الريف تفرق السياسيين وتوحد المحتجين بالرباط (5.00)
أغناج: مُعتقلو "حراك الريف" لم يستفيدوا من شروط المحاكمة العادلة (5.00)
- مصدر يؤكد موافقة الفرنسي هيرفي رونار على تدريب المنتخب الجزائري - (133)
- أخنوش: "الأحرار" لن يلتفت إلى التشويش والعرقلة - (109)
- المنتخب الفرنسي بطلا للعالم للمرة الثانية بعد فوزه على كرواتيا - (109)
- هل يلبّي الملك محمد السادس "طلبات الشارع" في خطاب عيد العرش؟ - (88)
- تصريحات حامي الدين حول الملكية تضيق الخناق على "الإخوان" - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة رضيع تعرض لاعتداء جنسي بمدينة شيشاوة
لفظ رضيع أنفاسه الأخيرة، اليوم الأحد، بمدينة شيشاوة قبل أن يلج مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد السادس بالمدينة ذاتها، الذي نقل إليه بعد دخوله في غيبوبة واكتشاف والدته تلطخ ملابسه بالدماء.
نور الهدى تمر، المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بشيشاوة، قالت لهسبريس: "الرضيع يبلغ من العمر ثلاثة شهور، توفي قبل وصوله إلى المشفى"، مضيفة أن "طبيبة المداومة كشفت تعرضه لاعتداء جنسي على مستوى دبره، لكن الطبيب الشرعي هو من سيثبت ذلك أو ينفيه"، وفق قولها.
عناصر الأمن انتقلت إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي فور توصلها بإشعار في الموضوع، من أجل جمع المعلومات والمعطيات الأولية التي يمكن أن تكشف سبب وفاة الرضيع المذكور، وأشرفت بأمر من الوكيل العام للملك على نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمراكش قصد إجراء التشريح الطبي الشرعي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (65)
هل هو من أقاربه ؟ الأمهات لا تغفل عن الرضع طرفة عين ؟؟
ياربي السلامة
هذا سببه الرئيسي الإنحلال من جهة و إلغاء عقوبة الإعدام من جهة أخرى
آش هاد الدعوة قاست طاسلتنا؟ علاش كولشي ما كيفرحش؟
فعلا .. كما تكونوا يولى عليكم. كارثة بكل المقاييس.
شعب عياشي .. جاهل .. بدون بوصلة.
ما هذه الهمجية التي تترفع عنها حتى الحيوانات!!
منكر يهتز له عرش الرحمان!
اللهم إنَا نبرأ إليك مما يفعله المجرمون المنحطون
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منَّـــــا
واش عادي في الاعلام المغربي التركيز على اخبار الاغتصابات ؟! اش الفائدة من نشر مثل هاته الاخبار؟! كل يوم خبر اغتصاب؟! المغتصب له السجن! المرجو التركيز على العلوم و الدين و الثقافة! مثل هاته الاخبار المتعلقة بالجنس تسيء للمغرب و تزيد من نسب الاغتصابات !!
اي.تاريخ.البشارية.مند.ادام.الى.يومنا.هادا
وتصاضف.عهد.حكم.العدالة.والتنمية.في.
المغرب.
راجعوا أقوالكم
يجب تطبيق عقوية الاعدام على من ثيت بالدلبل القاطع انه وحش في صورة انسان
فالذين يرتكبون جريمة القتل أو من هم محكوم عليهم بالمؤبد هم الذين لا يجب أن يُحْرَمُوا من شَرَفِ قَتْلِ هذا الوحش
ما فهمت والوا ...