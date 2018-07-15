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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | حوادث | وفاة رضيع تعرض لاعتداء جنسي بمدينة شيشاوة

وفاة رضيع تعرض لاعتداء جنسي بمدينة شيشاوة

وفاة رضيع تعرض لاعتداء جنسي بمدينة شيشاوة
إبراهيم مغراوي
الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:05

لفظ رضيع أنفاسه الأخيرة، اليوم الأحد، بمدينة شيشاوة قبل أن يلج مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد السادس بالمدينة ذاتها، الذي نقل إليه بعد دخوله في غيبوبة واكتشاف والدته تلطخ ملابسه بالدماء.

نور الهدى تمر، المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بشيشاوة، قالت لهسبريس: "الرضيع يبلغ من العمر ثلاثة شهور، توفي قبل وصوله إلى المشفى"، مضيفة أن "طبيبة المداومة كشفت تعرضه لاعتداء جنسي على مستوى دبره، لكن الطبيب الشرعي هو من سيثبت ذلك أو ينفيه"، وفق قولها.

عناصر الأمن انتقلت إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي فور توصلها بإشعار في الموضوع، من أجل جمع المعلومات والمعطيات الأولية التي يمكن أن تكشف سبب وفاة الرضيع المذكور، وأشرفت بأمر من الوكيل العام للملك على نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمراكش قصد إجراء التشريح الطبي الشرعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (65)

1 - A AMSTERDAM الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:20
صافي سالينا اخر علامات الساعة ان لله وان اليه راجعون,
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136
2 - xtruex الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:20
المغرب يسير بسرعتين و اسرعهما التي تتجه نحو الحائط، لا نستطيع الا قول لاحول ولا قوة الا بالله، بدون تعليق.
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102
3 - اووف الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:22
ماهذه الوحشية !!!! مرضى النفوس كثروا نسأل الله ان يقينا وذرياتنا شرهم !!
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86
4 - ام موجوعة الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:22
يا اله السماوات و الارض انتقامك من المجرم
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86
5 - aziz580 الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:23
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علامات الساعة الله يلطف بينا
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73
6 - مريم الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:23
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة الا بالله...
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43
7 - ام ادم الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:24
حسبنا اللة ونعم الوكيل فى كل ظالم
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35
8 - أنور الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:24
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل
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27
9 - متابعة الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:25
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حتى الرضع لم يسلموا من الاعتداء الجنسي حسبي الله ونعم الوكيل اصبحت اكره هذا العيش في هذا الزمان
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26
10 - الهاشمي الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:25
إسم حيوان لا يستحقه خبيث لعين مريض الله ياخذ فبه الحق، الإعدااااام أعباد الللللللللللله.
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32
11 - يونس السلفي الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:25
ولكن كيف وصل المعتدي إلى رضيع 3 أشهر ؟
هل هو من أقاربه ؟ الأمهات لا تغفل عن الرضع طرفة عين ؟؟
ياربي السلامة
هذا سببه الرئيسي الإنحلال من جهة و إلغاء عقوبة الإعدام من جهة أخرى
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27
12 - تميرة الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:25
يجب ان يعدم هذا الطفيلي بالخازوق لكي يتعذب ويتألم لفترة طويلة وامام مرءا من الجميع.
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32
13 - samira الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:26
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إن هذا منكر
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10
14 - حسيمي من هولندا الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:26
يا ربي السلامة .. يا ربي تسترنا حتى يسترنا تراب. علاش حنا غادين غير لور؟ لور، لور .. لور.
آش هاد الدعوة قاست طاسلتنا؟ علاش كولشي ما كيفرحش؟
فعلا .. كما تكونوا يولى عليكم. كارثة بكل المقاييس.
شعب عياشي .. جاهل .. بدون بوصلة.
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17
15 - هدشي كيبكي الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:26
إنا لله وإنا إليه راجعون هدشي والله إلا ولا كيألم ماشاء الله أخلاص الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب
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8
16 - رشيد من الرباط الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:26
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
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8
17 - fc de howara الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:27
نقص في التربية والتعليم و انعدام الوازع الديني حسبي الله ونعم الوكيل
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7
18 - من المغرب جنوب الشرقي الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:27
يالطيف لطف بينا فين غادي نوصل بهادشي
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7
19 - mwatin الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:27
اتخربيق هذا لا حولة ولا قوة الا بالله صبي ولد 3 شهور يتعرض للأغتصاب انا لا اصدق هاذا الشيء ولو اظل كل حياتي اسمع ءالك انسن ما يزدشي فيه حتى اهاد الدرجة
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1
20 - اللهم انا هذا منكر الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:27
شعرت بالغثيان بمجرد قراءة العنوان
ما هذه الهمجية التي تترفع عنها حتى الحيوانات!!
منكر يهتز له عرش الرحمان!
اللهم إنَا نبرأ إليك مما يفعله المجرمون المنحطون
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منَّـــــا
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16
21 - ابو ايمن الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:27
ان ثبت هذا الفعل الشنيع و عرف الجاني ان لم يعدم لن أثق في القضاء أبدا
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14
22 - مغربي مغترب الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:27
الله يكون في عون والديه! الله يرحمه
واش عادي في الاعلام المغربي التركيز على اخبار الاغتصابات ؟! اش الفائدة من نشر مثل هاته الاخبار؟! كل يوم خبر اغتصاب؟! المغتصب له السجن! المرجو التركيز على العلوم و الدين و الثقافة! مثل هاته الاخبار المتعلقة بالجنس تسيء للمغرب و تزيد من نسب الاغتصابات !!
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0
23 - الواقعي الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:27
لن يحدث شيء.يقبض عليه يسجن يخرج .و تتكرر الحادثة.لا شيء يتغير.في بلدان غير اسلامية يفكر الجاني مليار مرة قبل ان يعتدي على امرأة فما بالك بطفل و ما بالك برضيع لان قانون العقوبات عندهم قاس جدا.اه لو بيدي ان اعاقب فاعل هذه الجريمة اقسم بااله سأجعله يتمنى الموت و لن امنحه له و سابث تعذيبه على الهواء حتى يرتدع غيره من المرضى المجرمين
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5
24 - مواطن حازق الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:27
والله لم اجد شيئا اكتبه في التعليق. غير حسبنا الله و نعم الوكيل. الصبر لعائلة الرضيع. انا لله و ان اليه راجعون. مات الرضيع البريء و انشاء الله سيكون طيرا من طيور الجنة. القصاص ثم القصاص. لو بوسعي لوضعت سكينا حادا في دبر الوحش المعتدي. حشمت نسب في موقعكم الكريم
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4
25 - اهرمومو الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:28
لا مستحيييل..لا يعقل وصعيييييب دخلها لعقل.. وميمكنش اعباد الله اتمنى ان يثبت العكس ويفند الخبر
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4
26 - فارس صحراء الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:28
من نيتكم ياربي جبتوليا تبوريشة وبكيا وفقسة واش نضرب راسي مع الحيط ندير شي فضيحة اويلي وحدي بدون تعليق حيونات اعباد الله مكيديروش هادشي وهاد ام فين كانت مرضتوني فهاد نطفي هاد مشقوف نوض نعس
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2
27 - الاعدام اذا ثبت الفعل الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:29
وانا اقرأ الخبر شعرت بغصة في القلب ... لا ادري هل من شدة الغضب على الفاعل أم من شدة حزني و ألمي على ذلك الرضيع وعائلته ... لا تعليق لا حولا و لا قوة الا بالله :(
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2
28 - مستحيل الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:29
مستحيل والف مستحيل ان تتعرض اربع كيلوغرامات من اللحم للاغتصاب الجنسي هذا شيء مقزز لا يقدم عليه حتى المجنون ، لابد ان الرضيع قد تعرض لادخال عصا المكنسة في دبره من قبل امراة اخرى لغرض السحر والشعوذة ان كيدهن عظيم .
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3
29 - فدوى الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:29
لاحول ولا قوة إلا بالله، اللهم إن هذا لمنكر هادشي كيخلع
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30 - rachid الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:29
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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31 - امال الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:30
لاحول ولا قوة الا بالله .اش هاد المنكر ليكنسمعو .القلب يتقطع .رضيع يتعرض للاغتصاب !! وحوش بشرية ..تعيش بيننا . اللهم الطف بنا .
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32 - رياض الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:31
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لقد وصل الانسان الى قعر بئر الكفر الذي ما بعده ذنب، اللهم نسألك حسن الخاتمة، ما أصبحنا مسمعه لم يعد له تفسير.
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2
33 - سعيد الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:31
عندما يكون الطفل فهده السن فلا أحد يجرؤ على ممراسه الجنس عليه ولكن اضن انا السباب وراء وافته هوا القبض نعم ممكن أن يكون هده نتج علا بعد العلاجات التي تقدم من طراف القبلات أو الفراگات وهدا إحتمال كبير نعرف انا عندما يكون الإمساك شديد يتم معالجته بطريقة التقليدية وضع قطعه من الخشاب لي تحريك البراز اعزاكم الله كي يتم إجبار الطفل علا التبرز وهدي تخميناتي والله أعلم
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34 - comment الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:31
لاحول ولا قوة الا بالله ... مؤسف !! مرض النفوس اخطر من مرض الاجساد!
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35 - master الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:32
لا حول ولا قوة الا بالله ماالذي يحدث للمجتمع المغربي ما هذه الوحوش الادمية التي اصبحت تعيش معنا اين هو القانون الذي يجب ان يضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه هذهالاعمال التي تتبرأ منها الفطرة السليمة حتى عند الحيوانات.لطفك يا رب.
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3
36 - samirdz الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:32
و الله الدموع حابا الطيح رحم الله الصبي و الصبر لوالديه و ارجوا القبض على هذا الوحش و اعدامه في ساحة شعبية
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3
37 - Ayoub الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:32
C'est à vomir, violé un bébé de 3 mois? j'ai honte de mon pays et de ses dirigeants affairistes et égoïstes, la pédophilie est devenue une culture dans notre société musulmane et hypocrite, que des ingrats, JE HAIE NOTRE SOCIETE
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38 - ryhana الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:33
الله يحفضنا و يحفض واليداتنا الله يا ربي اش بغاو عندوووو.....
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39 - Safouane الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:33
اتمنى العقاب الشديد للمجرم في الحياة قبل الاخرة... و الا كثرت هذه المصائب...
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40 - الياس الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:33
لا حول ولا قوة إلا بالله... !!!! وغالبا سيكون من الأقارب ... 3شهور !!! كنتما اكون خبر كاذب
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41 - مجهولة الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:34
انا بغيت ربي ينسف بكم الأرض هذا الحل الوحيد لهاذ المنكر اللي كيوقع شكرا هسبريس
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42 - Kamal Deutschland الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:34
المغرب يتجه الى الهاوية. ماخلاو حتى حاجة في التقار.لا إنسان لا حيوان لانبات لاجماد ،كلش واكل الدق. ينكحوا الحيوانات والمعاقين والأصول والآن حتى الرضع.ماذا عساي أن أقول. والله لساني يعجز عن التعبير.
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43 - latifa الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:34
حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من تسول له نفسه اغتصاب الطفولة
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44 - مومو الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:34
فعﻻ يحب أن ﻻ نسبق اﻻحداث و لكن في هده اﻻيام اﻻخيرة اصبحت مدينة شيشاوة و امنتانوت تفوه منها رائحة الزنى و الخيانة الزوجية و اﻻعتداء على القاصرات و اليوم طفل دى تﻻتة اشهر . إدا كان ااخبر صحيح اﻻعدام مع التشهير بالجاني عبر القنوات الفضائية و الجرائد مع نشر صورته و هويته الكاملة و لتدهب حقوق اﻻنسان إلى الجحيم .
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45 - يا لطيف الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:35
هذه أبشع جريمة سمعت بها الله يرحم ذالك الرضيع والله ينتقم من الفاعل المجرم عديم الاحساس الحيوان بل حاشا حتى الحيوان لا يقوم بفعله. ..لذا وجب تعذيبه أشد عذاب واعدامه في ساحة عامة.
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46 - عايدة الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:36
أكفس قانون فالعالم هو القانون المغربي غتاصب ولا سرق ولا حتى قتل عادي تيتحكم عليك بأيام معدودة وتتخرج كيف الثور.
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47 - حتان الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:36
هادي اخر حاجة نتوقعها سالينا من اغتصاب القاصرين ولينا في الرضع آش هاد المصيبة واش كتاكلوا شي حاجة من غير الخبز اولا دايرين شي جرعات في شي مواد استهلاكية هادشي فات الخيال
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48 - مواطن الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:37
افضع.جريمة.اعتداء.الجنسي.في.التاريخ.
اي.تاريخ.البشارية.مند.ادام.الى.يومنا.هادا
وتصاضف.عهد.حكم.العدالة.والتنمية.في.
المغرب.
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49 - مسلم الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:37
حسبي الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوۃ بالله اخر الزمن هذا الذي نسمعه والله ثم والله لقد تعذر الكلام حتی الحيوان استغفر الله لا يعمل مثل هذه الجراءم
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50 - مكناس الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:38
لاحول ولا قوة الا بالله حسبى الله ونعم الوكيل
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51 - Anas الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:38
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ... اش بغاو عندو مسكين لا اله الا الله ... الله ياخد فيه الحق
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52 - بنوتة الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:39
حتى الحيوانات لا تؤذي بعضها بهاته الطريقة !!
راجعوا أقوالكم
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53 - ملاحظ الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:41
مع الاسف في مجتمعنا توجد وحوش ادمية ترتكب جرائم بشعة جدا لايمكن لعاقل ان يتصورها ومع ذلك نجد منظمات تتدعي انها حقوقية تستميت في الدفاع عن هؤلاء الوحوش
يجب تطبيق عقوية الاعدام على من ثيت بالدلبل القاطع انه وحش في صورة انسان
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54 - الإعدام اللامشروط الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:43
إن هذا المجرم لا يمكن أن يستحق شيئا آخر غير الإعدام

فالذين يرتكبون جريمة القتل أو من هم محكوم عليهم بالمؤبد هم الذين لا يجب أن يُحْرَمُوا من شَرَفِ قَتْلِ هذا الوحش
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55 - فاتي الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:44
وجب عليه الأعدام في الشارع ليكون عبرة للميكروبات التي من طينته
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56 - لا حول ولا قوة إلا بالله. الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:46
رحم الله هذا الرضيع البريء إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الجاني المجرم الخبيث فالإعدام...
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57 - La la الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:47
متى تجاهلتم احكام الله واحتكمتم الى احكامكم بسب المنظمات السياسية التي تدافع عن حرية المجرم سترون الكثير لكن مثل هذه الاعتداءات نتمنى ان نراها في اجساد اصحاب المنظمات الحقوقية
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58 - لاإله إلا الله الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:47
حسبي الله ونعم الوكيل ، العدالة التي تتساهل مع هذا الإجرام تجعل من هذه الظاهرة تتكرر مرارا وتكرارا . الإعدام هي العقوبة العادلة لهؤلاء المجرمين فهؤلاء لن يفيدو المجتمع في شيء موتهم أفضل من حياتهم
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59 - محمد الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:49
طبيبة المداومة كشفت تعرضه لاعتداء جنسي على مستوى دبره، لكن الطبيب الشرعي هو من سيثبت ذلك أو ينفيه"، وفق قولها!?!!!!??
ما فهمت والوا ...
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60 - قوم لوط الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:50
باختصار كبير : " ما دمت في المغرب فلا تستغرب " انتهى الكلام..!!!!!!
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61 - abboud الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:51
ce n'est pas pour rien que le bon dieu a autorisé la peine de mort. Des connards comme celui qui a commis ce crime atroce ne mérite plus de vivre
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62 - مامادوف الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:51
ان الله يمهل ولا يهمل .الله ياخد فيه الحق .ولكن قد يقولون انه مريض نفسانيا او لديه مشاكل عائلية او او او .لاحول ولا قوة الا بالله .رضيع يتعرض لاعتداء جنسي ؟هذه قمة الوقاحة قمة الجهل والعار .يارب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .
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63 - abdo الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:52
لاحول ولا قوة الا بالله اللهم ألطف بِنَا
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64 - فريد الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:53
لايصدق الأمر أشبه بكابوس !! رب أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ضالمون
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65 - زهير الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:54
حسبي الله ونعم الوكيل بعد انعدام الرحمة ومرض المجتمع
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