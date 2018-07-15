وفاة رضيع تعرض لاعتداء جنسي بمدينة شيشاوة

إبراهيم مغراوي

لفظ رضيع أنفاسه الأخيرة، اليوم الأحد، بمدينة شيشاوة قبل أن يلج مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد السادس بالمدينة ذاتها، الذي نقل إليه بعد دخوله في غيبوبة واكتشاف والدته تلطخ ملابسه بالدماء.

نور الهدى تمر، المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بشيشاوة، قالت لهسبريس: "الرضيع يبلغ من العمر ثلاثة شهور، توفي قبل وصوله إلى المشفى"، مضيفة أن "طبيبة المداومة كشفت تعرضه لاعتداء جنسي على مستوى دبره، لكن الطبيب الشرعي هو من سيثبت ذلك أو ينفيه"، وفق قولها.

عناصر الأمن انتقلت إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي فور توصلها بإشعار في الموضوع، من أجل جمع المعلومات والمعطيات الأولية التي يمكن أن تكشف سبب وفاة الرضيع المذكور، وأشرفت بأمر من الوكيل العام للملك على نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمراكش قصد إجراء التشريح الطبي الشرعي.