دهس دركي يوقف شخصين شمال مدينة أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

نُقل دركي إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، أمس الأحد، بعد تعرضه للدهس من طرف دراجة نارية كان على متنها شخصان، حيث أصيب بجروح على مستوى أنحاء متفرقة من جسده.

وأفاد شهود عيان بأن الدركي المصاب كان يزاول مهامه بالسد الإداري في مدخل جماعة أورير، شمال أكادير، قبل أن يتفاجأ بالدراجة النارية تتجه نحو بسرعة فائقة وتدهسه.

وأوردت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي تمكّنت من توقيف سائق الدراجة ومرافقه من أجل تعميق البحث معهما حول ظروف وأسباب الحادثة.