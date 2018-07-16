24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3906:2413:3817:1820:4322:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. عائلات معتقلي "حراك الريف" تتقدم مسيرة "الحرية لرفاق الزفزافي" (5.00)

  2. نتحدث عن الحداثة.. ولكن عن أي حداثة؟ (5.00)

  3. عائلات معتقلي حراك الريف (5.00)

  4. مكاسب وتراجعات في الدستور (5.00)

  5. مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إنهاء نشاط مروج المخدرات "الشرادل" بالقصر الكبير‎

إنهاء نشاط مروج المخدرات "الشرادل" بالقصر الكبير‎

إنهاء نشاط مروج المخدرات "الشرادل" بالقصر الكبير‎
هسبريس من القصر الكبير
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 19:20

أوقفت عناصر الشرطة التابعة لمفوضية أمن مدينة القصر الكبير، في "حي النهضة"، مبحوثا عنه من أجل الاتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة.

الموقوف "ع. ب"، من مواليد 1974 والملقب بـ"الشرادل"، من ذوي السوابق العديدة، وقد غادر السجن قبل ثلاثة أشهر بعد أن قضى العقوبة التي أدين بها في إحدى الجرائم.

وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث القضائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.