إنهاء نشاط مروج المخدرات "الشرادل" بالقصر الكبير‎

هسبريس من القصر الكبير

أوقفت عناصر الشرطة التابعة لمفوضية أمن مدينة القصر الكبير، في "حي النهضة"، مبحوثا عنه من أجل الاتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة.

الموقوف "ع. ب"، من مواليد 1974 والملقب بـ"الشرادل"، من ذوي السوابق العديدة، وقد غادر السجن قبل ثلاثة أشهر بعد أن قضى العقوبة التي أدين بها في إحدى الجرائم.

وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث القضائي.