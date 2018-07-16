24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:39
|06:24
|13:38
|17:18
|20:43
|22:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وجهة "ليكورج" السياحية بخدمات ضعيفة ورؤية متذبذبة في تنغير
- الأشعري: بنكيران عطّل تنزيل الدستور .. و"اتحاد الكتاب" بلا معنى
- الطاحونة الكبرى...
- الروبوتيك والمستقبل
- من أجل إنصاف عاملات الفراولة المغربيات
عائلات معتقلي "حراك الريف" تتقدم مسيرة "الحرية لرفاق الزفزافي" (5.00)
مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)
- نشطاء أمازيغ يحتجون ضد تسمية أزقة أكادير بعناوين فلسطينية - (157)
- وفاة رضيع تعرض لاعتداء جنسي بمدينة شيشاوة - (134)
- بروكسل تحتضن جولة "إنقاذ" اتفاق الصيد البحري وسط ترقب أوروبي - (80)
- مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا - (74)
- عائلات معتقلي "حراك الريف" تتقدم مسيرة "الحرية لرفاق الزفزافي" - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سيدة تضع مولودا في رحلة "لارام" نحو مونتريال
وضعت حبلى مولودة على متن رحلة الخطوط الملكية المغربية المتوجهة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء نحو مطار مدينة مونتريال الكندية.
بلاغ للشركة أورد أن امرأة كندية من أصل مغربي، حبلى في شهرها السابع، داهمها المخاض بعد إقلاع الطائرة، وأضاف: "اشتد عليها الألم قبل لحظات من الهبوط، حيث وضعت مولودتها بمساعدة طبيبة كانت من بين المسافرين، وبمساعدة المضيفات وطاقم الطائرة".
وقد نُقل المولود والأم في حالة صحية جيدة إلى مستشفى "سانت جوستين"، حيث مرت كل أطوار الولادة بطريقة طبيعية سلسة، من الطائرة مرورا بالمطار ووصولا إلى المشفى.
جدير بالذكر أنه "بالنسبة إلى حالات الطوارئ، يتم تدريب مضيفات ومضيفي الناقل الجوي الوطني المغربي على تقنيات مختلفة من التدخلات الإسعافية"، وفق بلاغ "لارام".