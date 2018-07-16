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الرئيسية | حوادث | سيدة تضع مولودا في رحلة "لارام" نحو مونتريال

سيدة تضع مولودا في رحلة "لارام" نحو مونتريال

سيدة تضع مولودا في رحلة "لارام" نحو مونتريال
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 18:10

وضعت حبلى مولودة على متن رحلة الخطوط الملكية المغربية المتوجهة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء نحو مطار مدينة مونتريال الكندية.

بلاغ للشركة أورد أن امرأة كندية من أصل مغربي، حبلى في شهرها السابع، داهمها المخاض بعد إقلاع الطائرة، وأضاف: "اشتد عليها الألم قبل لحظات من الهبوط، حيث وضعت مولودتها بمساعدة طبيبة كانت من بين المسافرين، وبمساعدة المضيفات وطاقم الطائرة".

وقد نُقل المولود والأم في حالة صحية جيدة إلى مستشفى "سانت جوستين"، حيث مرت كل أطوار الولادة بطريقة طبيعية سلسة، من الطائرة مرورا بالمطار ووصولا إلى المشفى.

جدير بالذكر أنه "بالنسبة إلى حالات الطوارئ، يتم تدريب مضيفات ومضيفي الناقل الجوي الوطني المغربي على تقنيات مختلفة من التدخلات الإسعافية"، وفق بلاغ "لارام".

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