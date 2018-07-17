قناة للسقي "تبتلع" راعي غنم ضواحي اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

انتشلت فرقة الضفادع التابعة لمصالح الوقاية المدنية، الاثنين، جثة شخص من مواليد سنة 1985، غرق في قناة للري، تقع بالمدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين على مستوى دوار "سطايح" التابع إدارية لجماعة بلفاع في ضواحي اشتوكة آيت باها.

وانتقلت عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي إلى المكان، حيث جرى الإشراف على انتشال جثة الشخص الذي كان قيد حياته يشتغل راعيا للغنم، ونقلت جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي، من أجل تشريحها.

وجرى فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات غرق الشخص سالف الذكر في انتظار نتائج التشريح الطبي.