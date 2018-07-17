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الرئيسية | حوادث | قناة للسقي "تبتلع" راعي غنم ضواحي اشتوكة

قناة للسقي "تبتلع" راعي غنم ضواحي اشتوكة

قناة للسقي "تبتلع" راعي غنم ضواحي اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 09:05

انتشلت فرقة الضفادع التابعة لمصالح الوقاية المدنية، الاثنين، جثة شخص من مواليد سنة 1985، غرق في قناة للري، تقع بالمدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين على مستوى دوار "سطايح" التابع إدارية لجماعة بلفاع في ضواحي اشتوكة آيت باها.

وانتقلت عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي إلى المكان، حيث جرى الإشراف على انتشال جثة الشخص الذي كان قيد حياته يشتغل راعيا للغنم، ونقلت جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي، من أجل تشريحها.

وجرى فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات غرق الشخص سالف الذكر في انتظار نتائج التشريح الطبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - saidr الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 09:17
رحمه الله رحمة واسعة وانا لله وانا لله وانا اليه راجعون،والحاجة التي لا أعرفها لا يحق لي الاقتراب منها،فربما هناك أمور مجهولة خطيرة بهاته القناة كان تكون هناك غيران او أحجار وحديد أو شباك أو موتور يجذب المياه أو حتى جن كلها قد تتسبب في فقدان الوعي أو العلوق الله يستر.
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2 - الروسي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 09:42
فرقة الدلافين او الحيتان كانت تكون حسن من اسم صفادع للي زاد هبط من هاد الدومين كتر ماهو هابط اقصد و.مدنية
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