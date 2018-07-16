24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:39
|06:24
|13:38
|17:18
|20:43
|22:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وجهة "ليكورج" السياحية بخدمات ضعيفة ورؤية متذبذبة في تنغير
- الأشعري: بنكيران عطّل تنزيل الدستور .. و"اتحاد الكتاب" بلا معنى
- الطاحونة الكبرى...
- الروبوتيك والمستقبل
- من أجل إنصاف عاملات الفراولة المغربيات
مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)
هل تخطط "الجماعة والبيجيدي" لإنشاء حزب إسلامي في إسبانيا؟ (5.00)
- نشطاء أمازيغ يحتجون ضد تسمية أزقة أكادير بعناوين فلسطينية - (179)
- بروكسل تحتضن جولة "إنقاذ" اتفاق الصيد البحري وسط ترقب أوروبي - (82)
- مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا - (77)
- بنعتيق يوصي "شباب الجالية" بمساندة الوطن الأمّ في أوراش التنمية - (61)
- مشاهد من مسيرة الريف بالرباط .. "سجن الشعب" و"نعوش الشهداء" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن الفنيدق يوقف متورطا في قتل زوجته بفاس
أوقفت مصالح مفوضية الشرطة بالفنيدق، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن فاس، زوال اليوم الاثنين، شخصا يبلغ من العمر 65 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة ضرب وجرح عمدي مفضي إلى الموت في حق زوجته.
وكانت مصالح ولاية أمن فاس قد عاينت، بتاريخ 14 يوليوز الجاري، جثة الضحية البالغة من العمر 58 سنة، "حيث تبين أنها تعرضت للضرب والجرح المفضي إلى الموت، في وقت قادت التحريات والأبحاث المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية إلى تحديد مكان الزوج باعتباره المشتبه فيه الرئيسي، قبل إيقافه زوال اليوم على متن سيارة خفيفة بمدينة الفنيدق"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
المهم فاس مبقا فيها ميدار الاجرام
والبطالة والتشرميل و..... والحركة ميتة
اللله اعفو علينا نبدلو بما احسن والسلام.
لو لم يرد في المقال بان هذا الشخص القي عليه القبض في سيارته الخاصة، لما ربط العدميين والمرضى مقتل الزوجة ب"الفقر" و"الحرمان" و"الحقرة" وب"نهب الثروات" وب"الفاسدين" و... الى آخر الاسطوانة المشروخة التي يلوكونها في عقولهم الصغيرة باستمرار !!
ملاحظة
الحاج عبد الله لا يكتب من أجل جمع الجيمات ولا من أجل ارضاء القطيع
لا !
اكتب لتدمير المفاهيم القناعات البليدة المخلفة
ونحن واياكم والزمن طويل الى ان ننظف الوطن