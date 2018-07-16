أمن الفنيدق يوقف متورطا في قتل زوجته بفاس

هسبريس من الرباط

أوقفت مصالح مفوضية الشرطة بالفنيدق، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن فاس، زوال اليوم الاثنين، شخصا يبلغ من العمر 65 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة ضرب وجرح عمدي مفضي إلى الموت في حق زوجته.

وكانت مصالح ولاية أمن فاس قد عاينت، بتاريخ 14 يوليوز الجاري، جثة الضحية البالغة من العمر 58 سنة، "حيث تبين أنها تعرضت للضرب والجرح المفضي إلى الموت، في وقت قادت التحريات والأبحاث المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية إلى تحديد مكان الزوج باعتباره المشتبه فيه الرئيسي، قبل إيقافه زوال اليوم على متن سيارة خفيفة بمدينة الفنيدق"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة.