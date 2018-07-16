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الرئيسية | حوادث | أمن الفنيدق يوقف متورطا في قتل زوجته بفاس

أمن الفنيدق يوقف متورطا في قتل زوجته بفاس

أمن الفنيدق يوقف متورطا في قتل زوجته بفاس
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:10

أوقفت مصالح مفوضية الشرطة بالفنيدق، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن فاس، زوال اليوم الاثنين، شخصا يبلغ من العمر 65 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة ضرب وجرح عمدي مفضي إلى الموت في حق زوجته.

وكانت مصالح ولاية أمن فاس قد عاينت، بتاريخ 14 يوليوز الجاري، جثة الضحية البالغة من العمر 58 سنة، "حيث تبين أنها تعرضت للضرب والجرح المفضي إلى الموت، في وقت قادت التحريات والأبحاث المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية إلى تحديد مكان الزوج باعتباره المشتبه فيه الرئيسي، قبل إيقافه زوال اليوم على متن سيارة خفيفة بمدينة الفنيدق"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مول الحانوت الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:37
داك نهار عاد قلتو شدوه في المطار !!!!!
المهم فاس مبقا فيها ميدار الاجرام
والبطالة والتشرميل و..... والحركة ميتة
اللله اعفو علينا نبدلو بما احسن والسلام.
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45
2 - من الرباط الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:39
فاش الأمن تيبغي يخدم تيجبدو بنادم من تحت الأرض... بينما المشرملين يروعون المواطنين ليل نهار بدون رقيب و حسيب ..
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42
3 - مومو الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:40
سبحان الله قيل أنه القي عليه القبض بمطار سايس و في نفس اليوم من ارتكاب جريمته و اليوم بمدينة لفنيدق
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42
4 - صريح الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:42
وآلله مبقينا عارفين من صراحة من الكذوب....هاد السيد قلتو لينا نهار الجريمة تم القبض عليه في مطار سايس.......... أوقفت المصالح الأمنية لمطار فاس سايس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، المتهم بقتل زوجته بالشقة السكنية للزوجين، الكائنة بحي النرجس وسط مدينة فاس، بتهشيم رأسها باستعمال مطرقة حديدية، حين كان يستعد لمغادرة التراب الوطني، ساعات قليلة بعد ارتكابه لجريمته، عائدا إلى محل إقامته بفرنسا التي كان يشتغل بها، رفقة زوجته، قبل إحالتهما مؤخرا على التقاعد.
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32
5 - الحــاج.ع.الله الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:44
شخص يبلغ من العمر 65 سنة يقتل زوجته ذات ال 58 سنة !!
لو لم يرد في المقال بان هذا الشخص القي عليه القبض في سيارته الخاصة، لما ربط العدميين والمرضى مقتل الزوجة ب"الفقر" و"الحرمان" و"الحقرة" وب"نهب الثروات" وب"الفاسدين" و... الى آخر الاسطوانة المشروخة التي يلوكونها في عقولهم الصغيرة باستمرار !!

ملاحظة
الحاج عبد الله لا يكتب من أجل جمع الجيمات ولا من أجل ارضاء القطيع
لا !
اكتب لتدمير المفاهيم القناعات البليدة المخلفة
ونحن واياكم والزمن طويل الى ان ننظف الوطن
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-11
6 - القاع قاع الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:56
روح الله عزيزة و كان ابغض الحلال حلا سهلا للطرفين يحفظ حقوقهما و كرامتهما.
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7 - mmm الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:58
Pour arrêter cette hémorragie de meurtre il faut rétablir la peine de mort
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9
8 - L.M الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:16
الحاج عبد الله هذا إن كنت حاجا فعلا , كونك تعيش في بلد ديمقراطي فمن الواجب عليك تقبل كل التعليقات بصدر رحب ، حرية الرأي مضمونة والعدمية هي النظر للناس من فوق نظرة احتقار ، يا أخي من تواضع لله رفعه.فلكل الحق التعليق من الزاوية التي يراها .
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1
9 - مسلم ولله الحمد الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:20
(الحاج عبد الله ) وصفك الناس بانهم (قطيع) هذا ان دل انما يدل على ان واليديك لم يلقناك التربية الحسنة اذ انت غير مؤهل للتواجد هنا اصلا فضلا عن التعليق
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1
10 - stam الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:29
جريمة مخطط لها قبل وقوعها والأمن كان في الموعد
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