الدرك يحجز عشرات الدراجات النارية بآيت باها

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

شنّت مصالح الدرك الملكي بسرية الدرك ببيوكرى حملة واسعة على سائقي الدراجات النارية بكل من جماعات بلفاع وإنشادن وآيت اعميرة بضواحي اشتوكة آيت باها. وأسفرت الحملة عن حجز نحو 50 دراجة نارية، بعد تنقيط سائقيها.

وجاءت هذه الحملة الأمنية، التي أشرف عليها قائد سرية الدرك الملكي ببيوكرى، على إثر توالي عمليات الاعتداء على المواطنين، وسلبهم ممتلكاتهم تحت التهديد بأسلحة بيضاء، فضلا عن تذمر الضحايا من تماطل المصالح المعنية في بعض مراكز الدرك باشتوكة في استقبال شكاياتهم.

ولاقى توالي سرقات المنازل والمواشي واعتراض السبيل باشتوكة آيت باها ردود فعل من قبل عدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية باشتوكة آيت باها، التي استنكرت تفشي ظاهرة "الكريساج" واعتراض السبيل واقتحام البيوت، وطالبت بتوفير الأمن للساكنة المحلية.