مصرع سائحة مكسيكية في انقلاب سيارة بتنغير

محمد آيت حساين

أدى انقلاب سيارة سياحية رباعية الدفع، أمس الاثنين، بالطريق الرابطة بين النيف والريصاني، في النفوذ الترابي لإقليم تنغير، إلى وفاة سائحة تحمل الجنسية المكسيكية، فيما أصيب صديقها بجروح خفيفة، نقل على إثرها إلى مستعجلات مولاي علي الشريف بالرشيدية.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الالكترونية، فإن الحادثة نتجت عن فقدان السائق السيطرة على السيارة التي انقلبت عدة مرات، مشيرة إلى أن الحادث استدعى انتقال عناصر من الدرك الملكي بالنيف إلى مكان الحادث، حيث تمت معاينة جثة الضحية، ونقلها بعد ذلك إلى قسم الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.

موازاة مع ذلك، قدمت للسائح المصاب العلاجات الضرورية، وقد غادر المستشفى بعد ذلك.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بالنيف بحثا في الموضوع لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث، الذي رجحت مصادر هسبريس أن يكون بسبب "السرعة المفرطة".