شرطي يضع حدا لحياته باستعمال السلاح الوظيفي

هسبريس من الرباط

أقدم موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل في مفوضية الشرطة الخاصة بمطار الرباط سلا، على وضع حد لحياته باستعمال سلاحه الوظيفي، اليوم الثلاثاء، بمنزله الكائن في حي المنزه بالعاصمة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، قال إن "المصلحة الولائية للشرطة القضائية باشرت إجراءات المعاينة الضرورية، كما تم رفع مختلف الآثار والأدلة المادية من مكان الحادث".

وشددت المديرية، من خلال بلاغها، أن البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يبتغي الكشف عن دوافع وخلفيات وملابسات هذا الحادث، ولذلك تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن إشارة إجراءات التشريح.