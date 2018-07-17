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كُتّاب وآراء
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شرطي يضع حدا لحياته باستعمال السلاح الوظيفي
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 14:10
أقدم موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل في مفوضية الشرطة الخاصة بمطار الرباط سلا، على وضع حد لحياته باستعمال سلاحه الوظيفي، اليوم الثلاثاء، بمنزله الكائن في حي المنزه بالعاصمة.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، قال إن "المصلحة الولائية للشرطة القضائية باشرت إجراءات المعاينة الضرورية، كما تم رفع مختلف الآثار والأدلة المادية من مكان الحادث".
وشددت المديرية، من خلال بلاغها، أن البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يبتغي الكشف عن دوافع وخلفيات وملابسات هذا الحادث، ولذلك تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن إشارة إجراءات التشريح.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - السكتاني الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 14:24
يجب على مفوضيات الشرطة تسلم الاسلحة الوظيفية فور انتهاء دوام عمل كل رجل شرطة وعدم السماح له بأخذه معه، فكل هذا القتل بالسلاح الوظيفي سببه الرئيسي ضغط العمل ومشاكل الزوجات التي لا تنتهي.
2 - Brahim jdidi الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 14:30
إذا ساءت أحوال الموظفين وضاقت بهم السبل فانتظر الأسوأ ولاتستغرب إذا وجدت المغرب في قمة الدول التي تعرف أعلى نسب الانتحار في العالم.
3 - مغربي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 14:35
الله يحسن العون المغاربة والا اعليهم الدقة من كل الجهة الزوجة السكن المعيشة العمل.........والراتب الشهري الهزيل والدولة تتقول هي والاعلام قولو العام زاين والحكومة تتقاضى راتب شهري ممتاز والسيارات الفاخرة والعطل خارج الوطن وتطارد المواطنين وتجعلهم فقالسجن عندما يطالبون بحقوقهم
4 - مواطن الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 14:36
سلام عليكم.. ندخل في الموضوع.. الا تلاحظون ان نسبة انتحاؤ الشرطة في المغرب هي الاعلى من بين جميع الوظائف.. الاسباب كالاتي وهي وضع الشرطي بين الرتباء المباشرين و قانون الادارة.. اللتي يكفي ان يرفع اليها الرئيس المباشر تقريرا سلبيا لتتنزل عليك باقصى العقوبات.. زد على ذلك الوضعية المادية فأغلب الشرطيين من صغار الرتب تجدهم غارقين بالديون.. ولا يكمل الشهر دون سلفة.. اما الوضعية النفسية فاسأل اي شرطي بالشارع العام عن حاله وانتظر اجابة محبطة لا تنم عن اي شيئ سوى حالة التذمر القصوى اللتي وصل اليها حال الشرطيين في المغرب...بالاضافة الى ذلك المشاكل العائلية اللتي لا يجد لها الوقت لايجاد الحلول او التفكير بعقلانية.. و في الاخير وجب على السيد المدير العام النظر وايجاد حلول ملموسة لكافة الشرطيين وخصوصا اصحاب الرتب الصغيرة لتفادي مثل هذه الظاهرة وعدم الاكتفاء بتعليق هذه الظاهرة بالمشاكل او الملف الطبي للمنتحر
5 - 3zouz الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 14:38
لا الآه الا الله ، شهر يوليوز كله انتحار و اغتصاب و .. و... والله أخبار تصيب الشعب بالاحباط ..
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