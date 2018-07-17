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كُتّاب وآراء
المغرب يوقف مواطنا روسيّا متهما بالإرهاب قضى 3 أيام في المملكة
تمكنت عناصر الشرطة المشتغلة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء من توقيف مواطن يحمل الجنسية الروسية، بعدما كشفت عمليات المراقبة أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي من أجل قضايا الإرهاب والتطرف.
مصدر أمني أورد أن توقيف المعني بالأمر، الحامل جنسية روسيا الاتحادية، تم أثناء استعداده لمغادرة المغرب على متن رحلة جوية نحو دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المصرح لهسبريس أن الموقوف مبحوث عنه بموجب "نشرة حمراء"، صادرة عن منظمة الأنتربول في شهر يوليوز الجاري، بناء على طلب صادر عن السلطات القضائية في بلاده.
المواطن الروسي المبحوث عنه دوليا، البالغ من العمر 48 سنة، كان قد ولج المغرب عبر مركز بئر كندوز، جنوب المملكة، ثلاثة أيام فقط قبل إصدار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "النشرة الحمراء".
وأضاف المصدر الأمني أن الروسي الموقوف تم وضعه رهن إشارة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقق من ارتباطاته الإرهابيةة، سواء داخل المغرب أو خارجه، بالموازاة مع البت في مسطرة تسليمه للسلطات الروسية التي تنظر فيها الهيئات القضائية المختصة.
ويأتي توقيف المعني بالأمر، وفق المصدر الأمني نفسه، في سياق تعزيز آليات المراقبة الحدودية التي تنهجها المصالح الأمنية المغربية بهدف توقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، خصوصا في قضايا الإرهاب، وكذا حرمانهم من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
الاجانب لديهم قيمة ونحن المغاربة لا نسوي شي
ومع العلم نحن في بلادنا وطننا
سبحان الله العظيم
المسؤولين ديالنا غير سمعوا هدشي بداو كيجبدوا صدع مع روسيا باش تسد الباب في وجه الجماهير المغربية
ههههههههه تحفة ناادرة هاد المسؤولين