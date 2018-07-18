"أمن المنارة" يوقف 23 شخصا في حملة تمشيطية

إبراهيم مغراوي من مراكش

تمكّنت عناصر الأمن التابعة للمنطقة الأمنية المنارة بمراكش، بحضور رئيس الدائرة الـ13 والسلطة المحلية، من توقيف أزيد 11 شخصا متلبسين بحيازة مخدر الشيرا، في إطار حملة تمشيطية همّت كل من حي العزوزية وحي المسار.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن هذه الحملة، التي انطلقت بداية الأسبوع، أسفرت عن إيقاف شخصين آخرين من أجل حيازة السلاح الأبيض والسكر، وشخص يتاجر في مخدر "النفحة"، وآخر مبحوث عنه من أجل الضرب والجرح بالسلاح الأبيض.

وأضافت المصادر نفسها أن هذه الحملة شهدت إنزالا مكثفا لرجال الشرطة بمختلف النقط السوداء بالحيين المذكوريْن بمقاطعة المنارة؛ وهو ما مكّن من إيقاف ستة أشخاص بتهمة السكر البين، وشخصين مبحوث عنهما وطنيا، والتحقق من هوية 105 أفراد، وضبط 18 دراجة نارية منعدمة الوثائق.