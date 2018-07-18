حوادث السير تزهق أرواح 20 شخصا بمدن المملكة

هسبريس ـ و.م.ع

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 1850 آخرون، إصابة 86 منهم بليغة، في 1413 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 09 يوليوز إلى 15 يوليوز 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 35 ألف و 573 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و 902 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 24 ألف و671 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و 381 آلاف و 50 درهما، فيما بلغ عددالعربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5389 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5383 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 130 مركبة.