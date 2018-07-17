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الرئيسية | حوادث | ثلاث نساء يحاولن الانتحار في يوم واحد بسطات

ثلاث نساء يحاولن الانتحار في يوم واحد بسطات

ثلاث نساء يحاولن الانتحار في يوم واحد بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:10

أسفر تدخل طبّي، اليوم الثلاثاء بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بعاصمة الشاوية، عن إنقاذ ثلاث نساء حاولن الانتحار بتناول مواد سامّة وكمية كبيرة من الأدوية، بكل من سطات وبرشيد، لأسباب مجهولة.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن قسم المستعجلات بمستشفى سطات استقبل ثلاث حالات متزامنة في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، لنسوة فضّلن إنهاء حياتهن.

الحالة الأولى تتعلق بـالمسماة "ث، ب"، البالغة من العمر 25، التي تناولت جرعة زائدة من الأدوية دون وصفة طبية في محاولة لوضع حد لحياتها بإقليم برشيد. والحالة الثانية هي "ك، ي"، البالغة من العمر 19 والمنحدرة من رأس العين الشاوية، التي نقلت نحو قسم المستعجلات بعد تناولها مادّة سامّة تستعمل في إبادة الفئران. وفي الحالة الثالثة المشابهة للسابقة، استقبل المرفق الصحي سالف الذكر أربعينية "ع، ح" قادمة من مدينة ابن أحمد إقليم سطات.

وبعد المعاينة والتشخيص من قبل الفريق الطبي المداوم، أحيلت الحالات الثلاث على جناح الطب العام، حيث جرى إخضاعهن للعلاج.

وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن النساء الثلاث، اللواتي حاولن وضع حد لحياتهن، غادرن المستشفى اليوم الثلاثاء، بعد استقرار حالاتهن الصحية.

يذكر أن حالات الانتحار بإقليم سطات والنواحي عرفت، في الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا لافتا؛ فقد بلغت خمس حالات خلال أسبوع، توفي منها شيخ ثمانيني بمنطقة بني يكرين، وشاب عشريني من أولاد الصغير أولاد عفيف، بعد تناولهما مواد سامّة بسبب اضطرابات نفسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - الشباب الملكي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:20
اذا كانت نية هاتيك النساء هو اجبار السلطة على الرضوخ لمطالب تعجيزية ، فأنه حتى لو أنتحر نصف المغاربة فذلك لا يهمنا ، المهم هو العطف المولوي والحب الذي نكنه لصاحب الجلالة نصره الله .
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-94
2 - smeeg الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:27
والقادم أسوأ ، وأنا بدوري سانتحر لا محالة إن استمرت الأوضاع على حالها.
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-35
3 - khaald الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:28
الطب العام في مستشفى سطات ؟ ؟ ؟ يا للعجب! ! وعلاش هاد الطب العام ديت الزوجة تضع المولود و قالو لي مازال ليها شهر آخر عاد تولد. وفي نفس اليوم وضعت المولود في مستشفى الضمان الاجتماعي بسطات ؟ ؟ ؟ تحياتي للدكتور ماهر. أما طبيبة وأطباء مستشفى سطات دعيتهم لله ياخد فيهم الحق. قالت ليك خاصها شهر ولات بقرة
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24
4 - رشدي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:28
الحياة في المغرب قاعة انتظار لجهنم..
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16
5 - يارب سلم الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:31
قال الله تعالى ولاتقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما للأسف قلة الوعي وغياب الخوف من الله اللهم ارزقنا حسن ابخاتمة
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35
6 - مصطفى الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:33
نسمع كثرت الانتحار في هذه الأيام.لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.......هل نسي الإنسان الخالق....نقول مشاكل إجتماعية وشخصية.ولكن لن يكون الحل هو الانتحار....الرجاء في الله سبحانه......
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28
7 - متابع الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:34
علاش تتنقدوهم لي بغا يموت خليوه يموت
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-27
8 - مرتن بري دو كيس الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:35
ﻻ....بل اكثر من ذلك بكثير..فسطات عرفت مند رأس السنة تزايدا ملحوظا في الانتحار والمحاولة..وليس فقط سطات العمالة.ولكن نواحيها ايضا..برشيد.بن احمد..فهل الحكومة اخدت بعين الاعتبار ما بجري هناك..وما بكتب عاى هده الآفة ااجديدة التي بدأوا يقبلون عليها في هدا الاقليم ؟ ام انهم يقومون بمحاولة الانقاذ ان استطاعوا ..او احالة الجثة على مركز الاموات "للتشريح" فقط وهم يعلمون ان الموت كانت شنقا...فهل خلقت خلية بحت في هده القضية الشاءكة..فمن غير المعقول ان يكون على راس كل اسبوع على الاقل انتحار او محاولة.، فاين وزارة الداخلية.؟ اين وزارة الصحة ؟ بل اين الحكومة...حرام عليكم ترون وتسمعون هدا في وطنكم وتصمتون .وكانه شئ عادي ..
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9 - hicham/usa الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:38
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الاخبار لي كتجي من سطات كلها حول الانتحار
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5
10 - الهربة الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:42
والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق غريب امر هؤلاء كيف يقدم المرء على وضع حد لحياته أليس هذا بقتل النفس بغير حق أتمنى ان تفطن هؤلاء النسوة وتعدن الى جادة الصواب لان عذاب الله شديد ودائم اما امور الدنيا فلا تساوي جناح بعوضة ولا يوجد احد في هذه الدنيا مرتاح كل له مشاكله هناك من يتغلب بالصبر وهناك من لا يقدر و... شكرا هسبريس
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5
11 - ahmed الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:42
شباب وشابات في مقتبل العمر يتساقطون واحد تلو الآخر إما حرقاً أو شنقا أو بسمٍّ أو....
نسأل الله السلامة والثبات
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4
12 - الورياغلي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:43
لقد تنبأت بالانتحار الجماعي بسطات في احدى تعليقاتي السابقة عن الانتحار بهذه المدينة وها هو يقع .
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13 - باحسون الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:44
لأ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هدأ كله يرجع إلى قلات الإيمان بالله وباليوم الأخير
الناس لم يرضاو بمقس لهم ألله سبحانه وتعالى
لطفك يارب
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14 - mouktadi abderrazak الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:45
عهدنا نسب الانتحار المرتفعة بالدول المتقدمة بسبب البعد وشتات الرابط الاسروي ولكن للاسف الشديد في هذه الآونة الأخيرة ذاع صيت الانتحار بشكل مريب ولو ان التعاليم الإسلامية تحرم على من اقدم على هذا الفعل بدخول الجنة . نرجوا من اخواني المداويخ ان لا يستسلموا ويقنطوا من رحمة الله ويستحضروا قوله تعالى : إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا . صدق الله العظيم .
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15 - مشكك الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:49
بزاف تالأخبار تالانتحارات تاتجي من سطات، القضية فيها إن! ياكما كاين شي قاتل بالتسلسل كايجبر ضحاياه على الانتحار
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16 - Youssef zourki الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:53
اواه علاه باقي شي صبيطار في سطات تيستقبل المرضى على حساب علمي بقا غير سمية
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17 - au commentaire 2 الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:53
et alors qu est ce que tu attends ....ca nous fait ni froid ni chaud. .
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18 - الزمر الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:54
السلام ، هي في الحقيق معجزة كبرى على أن جميع النساء المغربيات لم ينتحرو
بسبب حقوقهم الانسانية المسلوبة من طرف (الرجال) . يبدو أن الرجولة يقتصر على شكل معاملت المرأة أن يكون أو لا يكون.
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19 - Nokia الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:54
السلام
انا سكنت في برشيد و سطات
الصراحة هديك المنطقة مهمشة و الحياة فيها صعبة والجو صعب والناس غير طبيعين سهل يرتكبو الجرائم
لازم مرافق و بنية تحتية في المستوى و اهتمام بالمنطقة.
احسن حاجة ف برشيد عدم وجود محلات بيع الخمور.

الله يكون في العون.
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20 - طالب الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:55
اللهم ألطف في ما جرت به المقادر،يا لطيف منك اللطف
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