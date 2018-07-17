ثلاث نساء يحاولن الانتحار في يوم واحد بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أسفر تدخل طبّي، اليوم الثلاثاء بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بعاصمة الشاوية، عن إنقاذ ثلاث نساء حاولن الانتحار بتناول مواد سامّة وكمية كبيرة من الأدوية، بكل من سطات وبرشيد، لأسباب مجهولة.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن قسم المستعجلات بمستشفى سطات استقبل ثلاث حالات متزامنة في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، لنسوة فضّلن إنهاء حياتهن.

الحالة الأولى تتعلق بـالمسماة "ث، ب"، البالغة من العمر 25، التي تناولت جرعة زائدة من الأدوية دون وصفة طبية في محاولة لوضع حد لحياتها بإقليم برشيد. والحالة الثانية هي "ك، ي"، البالغة من العمر 19 والمنحدرة من رأس العين الشاوية، التي نقلت نحو قسم المستعجلات بعد تناولها مادّة سامّة تستعمل في إبادة الفئران. وفي الحالة الثالثة المشابهة للسابقة، استقبل المرفق الصحي سالف الذكر أربعينية "ع، ح" قادمة من مدينة ابن أحمد إقليم سطات.

وبعد المعاينة والتشخيص من قبل الفريق الطبي المداوم، أحيلت الحالات الثلاث على جناح الطب العام، حيث جرى إخضاعهن للعلاج.

وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن النساء الثلاث، اللواتي حاولن وضع حد لحياتهن، غادرن المستشفى اليوم الثلاثاء، بعد استقرار حالاتهن الصحية.

يذكر أن حالات الانتحار بإقليم سطات والنواحي عرفت، في الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا لافتا؛ فقد بلغت خمس حالات خلال أسبوع، توفي منها شيخ ثمانيني بمنطقة بني يكرين، وشاب عشريني من أولاد الصغير أولاد عفيف، بعد تناولهما مواد سامّة بسبب اضطرابات نفسية.