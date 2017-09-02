السرقة بالخطف تجر "ساموكا" وشريكه إلى القضاء

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت الفرقة الأمنية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أمس الثلاثاء، بتنسيق مع الدرك الملكي بسرية آيت إيمور، مبحوثا عنه يطلق يلقب "ساموكا" رفقة شريكه، من أجل السرقة الموصوفة بالخطف بالجماعة المذكورة ضواحي المدينة الحمراء.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عملية الإيقاف جاءت بعد تنفيذ الضنينين لمحاولة فاشلة لسرقة صيدلية بحي سعادة 5 بالمحاميد التابعة لمقاطعة المنارة، قبل أن يلوذا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأوردت هذه المصادر أن "ساموكا" متابع بتهم تنفيذ أزيد من 50 سرقة، وأنه كان موضوع مذكرة بحث منذ 3 أشهر، مضيفة أن العناصر الأمنية المحسوبة على الفرقة الأمنية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والدرك الملكي بسرية آيت إيمور استثمرتا معلومات ومعطيات عن المعني بالأمر مكنت من إيقافهما.

يذكر أن الموقوفين نقلا إلى مقر الشرطة القضائية بباب الخميس بمراكش، ووضعا بأمر من النيابة العامة المختصة رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث قبل تقديمهما إلى العدالة.