تفكيك عصابة استهدفت مرافق تجارية بالدار البيضاء

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تمكنت من توقيف 4 مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 22 و36 سنة، 3 بينهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالكسر من داخل المحلات والمؤسسات التجارية.

المصدر نفسه زاد أن "المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في ارتكاب سرقات، عن طريق كسر الأقفال، استهدفت معظمها محلات تجارية بمختلف مناطق مدينة الدار البيضاء، خصوصا مكاتب للتبغ ووكالة لتحويل الأموال، وأخرى للفحص التقني للسيارات، وهي جرائم تمت بالاستعانة بسيارات خفيفة مكتراة يتم تغييرها باستمرار، ومكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".

وأضاف البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عمليات التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه فيهم مكنت من حجز سيارة رباعية الدفع استعملت في ارتكاب بعض عمليات السرقة، فضلا عن استعادة جزء من متحصلات السرقة عبارة عن مبلغ مالي قدره 6400 درهم".

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث الميدانية المكثفة لتحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في نشاط هذه العصابة الإجرامية.