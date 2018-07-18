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كُتّاب وآراء
الجمارك تحجز خمورا وأغذية مهربة في باب مليلية
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية ببني أنصار، في إقليم الناظور، من إحباط عملية تهريب كمية من الخمور المستقدمة من ثغر مليلية الرازح تحت التواجد الإسباني.
تفتيش العربة المرقمة بالمغرب مكّن من حجز البضاعة الكحولية المحظورة، كان حاملها يعتزم نقلها إلى مدينة الناظور بغرض الترويج.
وقد جرى توقيف سائق السيارة، البالغ من العمر 34 سنة، وسُلّم إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، ووُضع رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
وفي السياق ذاته، حجزت العناصر الجمركية بالمعبر الحدودي نفسه سيارة محملة بمواد غذائية مهربة من مليلية، ويتعلق المعطى، على الخصوص، بـ250 كيلوغراما من بسكويت انتهت مدة صلاحيته.
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تعليقات الزوّار (2)
خلق صناعات محلية وانعاش قطاع الصيد البحري توفير وخلق فرص الشغل للشباب ومساعدة المحتاجين والمسنين من ثروات وخيرات البلاد والباقي في نظري ما هو الا تجاهل واهمال الشمال الشرقي الى يوم القيامة .