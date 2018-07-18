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الرئيسية | حوادث | الجمارك تحجز خمورا وأغذية مهربة في باب مليلية

الجمارك تحجز خمورا وأغذية مهربة في باب مليلية

الجمارك تحجز خمورا وأغذية مهربة في باب مليلية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 15:20

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية ببني أنصار، في إقليم الناظور، من إحباط عملية تهريب كمية من الخمور المستقدمة من ثغر مليلية الرازح تحت التواجد الإسباني.

تفتيش العربة المرقمة بالمغرب مكّن من حجز البضاعة الكحولية المحظورة، كان حاملها يعتزم نقلها إلى مدينة الناظور بغرض الترويج.

وقد جرى توقيف سائق السيارة، البالغ من العمر 34 سنة، وسُلّم إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، ووُضع رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

وفي السياق ذاته، حجزت العناصر الجمركية بالمعبر الحدودي نفسه سيارة محملة بمواد غذائية مهربة من مليلية، ويتعلق المعطى، على الخصوص، بـ250 كيلوغراما من بسكويت انتهت مدة صلاحيته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - didi الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:02
تبريرات جمركية لقطع العيش على الفقراء .......الخمور موجودة والمواد الغدائية المنتهية الصلاحية موجودة .لاااااااااااااااكن من يراقب ?
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2 - مواطن الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:24
يجب غلق الممر نهائيا. نحن نتوفر على ميناء بني انصار لعبور الجالية المغربية بالخارج.
خلق صناعات محلية وانعاش قطاع الصيد البحري توفير وخلق فرص الشغل للشباب ومساعدة المحتاجين والمسنين من ثروات وخيرات البلاد والباقي في نظري ما هو الا تجاهل واهمال الشمال الشرقي الى يوم القيامة .
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