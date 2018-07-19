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كُتّاب وآراء
مصالح أمن أكادير تحجز 442 قنينة "شيشة"
قال مصدر أمني إن المجهودات الأمنية المبذولة من لدن الدائرة الأمنية الخامسة بأكادير في مجال محاربة تدخين الشيشة بالفضاءات العمومية، منذ بداية السنة الحالية إلى غاية منتصف الشهر الجاري، أسفرت عن معالجة 49 قضية، أحيلت بموجبها على النيابة العامة المختصة 49 مسطرة قضائية.
وزاد المصدر ذاته أن العمليات الأمنية المفعلة خلال الفترة نفسها، والتي شملت المقاهي التي تنشط في تقديم هذه الخدمة بالأحياء الواقعة بالنفوذ الترابي للدائرة الأمنية، مكنت عن حجز 442 قنينة نرجيلة ومستلزماتها.
وتندرج هاته العمليات، حسب المصدر الأمني، في سياق المجهودات الرامية إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة ذات الأثر السلبي على الصحة والسكينة العامتين، تفاعلا مع شكايات المواطنين.