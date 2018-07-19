24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4206:2613:3917:1920:4222:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. ديهيا لويز: رحيل أديبة أمازيغية (5.00)

  2. طالب مغربي يحقق أول نقطة في "الماستر" بإيطاليا (5.00)

  3. بيروقراطية خدمات "المصارف الإسلامية" تعيق جذب مغاربة العالم (5.00)

  4. تأخر دبلومات التخرج يهدد مستقبل طلبة بتيزنيت (5.00)

  5. رايتس ووتش: إدانة المهداوي تخويف للصحافيين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصالح أمن أكادير تحجز 442 قنينة "شيشة"

مصالح أمن أكادير تحجز 442 قنينة "شيشة"

مصالح أمن أكادير تحجز 442 قنينة "شيشة"
هسبريس من أكادير
الخميس 19 يوليوز 2018 - 04:55

قال مصدر أمني إن المجهودات الأمنية المبذولة من لدن الدائرة الأمنية الخامسة بأكادير في مجال محاربة تدخين الشيشة بالفضاءات العمومية، منذ بداية السنة الحالية إلى غاية منتصف الشهر الجاري، أسفرت عن معالجة 49 قضية، أحيلت بموجبها على النيابة العامة المختصة 49 مسطرة قضائية.

وزاد المصدر ذاته أن العمليات الأمنية المفعلة خلال الفترة نفسها، والتي شملت المقاهي التي تنشط في تقديم هذه الخدمة بالأحياء الواقعة بالنفوذ الترابي للدائرة الأمنية، مكنت عن حجز 442 قنينة نرجيلة ومستلزماتها.

وتندرج هاته العمليات، حسب المصدر الأمني، في سياق المجهودات الرامية إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة ذات الأثر السلبي على الصحة والسكينة العامتين، تفاعلا مع شكايات المواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.