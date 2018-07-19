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كُتّاب وآراء
التزوير يقود وسيطا عقاريا إلى "سجن لوداية"
قضت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، بتأييد قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية القاضي بإيداع المدعو "ح.خ" الملقب بـ"ولد الحوات" المركب السجني لوداية على ذمة التحقيق، في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها، من أجل الترامي على عقارات في ملكية الخواص.
وجاء إيقاف المتهم، وهو من ذوي السوابق القضائية، من أجل السكر والسياقة في حالته والتحريض على الفساد، بعد تلقي المصالح الأمنية المذكورة لمجموعة من الشكايات بخصوص التزوير في محررات رسمية عبارة عن رسوم وبيانات إدارية متعددة.
وبعد التحريات الأولية والتحقيق الذي أنجز في موضوع الشكايات المذكورة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وضعت خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المتهم، انتهت بإيقافه على مستوى حي المسيرة بتراب مقاطعة المنارة.