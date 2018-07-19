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الرئيسية | حوادث | الترامي على العقارات بعقود مزورة‎ يورط موظفة

الترامي على العقارات بعقود مزورة‎ يورط موظفة

الترامي على العقارات بعقود مزورة‎ يورط موظفة
هسبريس من مراكش
الخميس 19 يوليوز 2018 - 05:25

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الأربعاء، موظفة تعمل ببلدية اليوسفية، بناء على مذكرة بحث تقضي باعتقالها بعد تورطها في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، ليتم اقتيادها إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لإخضاعها لإجراءات البحث والتحقيق، قبل تقديمها إلى الوكيل العام للملك، الذي قرر إيداعها المركب السجني لوداية في انتظار عرضها على أنظار قاضي التحقيق.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة نفسها قرر تمتيع المتهمة سالفة الذكر بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية تم تحديدها في 10 ملايين سنتيم، مع منحها مدة أسبوع لإيداعها بصندوق المحكمة؛ إلا أن المتهمة لم تلتزم بقرار قاضي التحقيق، ليتم تحرير مذكرة بحث وطنية في حقها لإيقافها والاحتفاظ بها رهن الاعتقال بسجن لوداية على ذمة التحقيق.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش قد نجحت في تفكيك شبكة متخصصة في الترامي على عقارات في ملكية خواص معروفة باسم "كدية العبيد" بتراب الملحقة الإدارية الازدهار التابعة لمقاطعة جيليز وأخرى تابعة للأوقاف، باستعمال رسوم ومحررات رسمية مزورة، بعد إيقاف أربعة أشخاص يتعاطون للنشاط المذكور، ليتم الاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث التي أشرفت عليه النيابة العامة، قبل إيداعهم المركب السجني لوداية على ذمة التحقيق.

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