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الرئيسية | حوادث | الحبس لقاصر حاول اغتصاب فتاة ضواحي تيسة

الحبس لقاصر حاول اغتصاب فتاة ضواحي تيسة

الحبس لقاصر حاول اغتصاب فتاة ضواحي تيسة
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 19 يوليوز 2018 - 10:40

أمرت النيابة العامة بابتدائية تاونات، بإيداع قاصر، يبلغ من العمر 17 سنة، الحبس الاحتياطي بجناح الأحداث بسجن عين عائشة، على خلفية اتهامه باقتحام منزل أرملة قروية، كائن بدوار المهاية بجماعة البسابسة، والاعتداء عليها باستعمال قضيب حديدي، بعد أن تصدت لمحاولته اغتصاب ابنتها التي تقاربه سنا.

وتفيد تفاصيل هذه القضية بأن والدة الفتاة صرحت، عقب هذا الهجوم، لعناصر الدرك الملكي لتيسة بكون ملثما متسلحا بقضيب حديدي اقتحم بيتها القروي، في حدود الساعة الثالثة صباحا، محاولا اغتصاب ابنتها قبل أن يصيبها بجروح على مستوى وجهها بعد مقاومتهما له. وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي لتيسة، أول أمس الاثنين، من الاهتداء إلى المتهم بعد يومين من تسجيل حادث اقتحام المنزل سالف الذكر، اعتمادا على الأوصاف التي مدتهم بها.

وكان المتهم قد أنكر، أثناء التحقيق معه، أية علاقة له بهذه القضية قبل انهياره واعترافه بالمنسوب إليه إثر محاصرته بمجموعة من الأسئلة والأدلة التي تورطه في ارتكاب هذا الحادث، مصرحا بكون حبه وتعلقه بالفتاة المذكورة دفعاه إلى ارتكاب فعلته.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس، كان هذا الحادث قد هز القرية المذكورة، بعد أن كسر سكون ليلها إثر نداء استغاثة وجهته الأم الأرملة، رفقة ابنتها، لحظة اكتشافهما للشخص الغريب داخل منزلهما القروي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رشيد الخميس 19 يوليوز 2018 - 10:50
اغتصاب هنا و انتحار هناك و اختلاس و شذوذ .. هادو هوما الأخبار اليومية فبلادنا... الله يعفو علينا
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14
2 - SI COBAS الخميس 19 يوليوز 2018 - 10:53
في رأيي معاقبة هذا القاصر كالتالي:ان يلتزم بإيجاد عمل قار و من ثم العقد على المجني عليها.و ان يلتزم بجميع متطلباتها.وان يعاشرها معاشرة حسنة مدى الحياة دون التفكير في تطليقها.ان كان فعلا يحبها كما قال.فإن لم يلتزم فعقوبته السجن.
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