الحبس لقاصر حاول اغتصاب فتاة ضواحي تيسة

رشيد الكويرتي من فاس

أمرت النيابة العامة بابتدائية تاونات، بإيداع قاصر، يبلغ من العمر 17 سنة، الحبس الاحتياطي بجناح الأحداث بسجن عين عائشة، على خلفية اتهامه باقتحام منزل أرملة قروية، كائن بدوار المهاية بجماعة البسابسة، والاعتداء عليها باستعمال قضيب حديدي، بعد أن تصدت لمحاولته اغتصاب ابنتها التي تقاربه سنا.

وتفيد تفاصيل هذه القضية بأن والدة الفتاة صرحت، عقب هذا الهجوم، لعناصر الدرك الملكي لتيسة بكون ملثما متسلحا بقضيب حديدي اقتحم بيتها القروي، في حدود الساعة الثالثة صباحا، محاولا اغتصاب ابنتها قبل أن يصيبها بجروح على مستوى وجهها بعد مقاومتهما له. وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي لتيسة، أول أمس الاثنين، من الاهتداء إلى المتهم بعد يومين من تسجيل حادث اقتحام المنزل سالف الذكر، اعتمادا على الأوصاف التي مدتهم بها.

وكان المتهم قد أنكر، أثناء التحقيق معه، أية علاقة له بهذه القضية قبل انهياره واعترافه بالمنسوب إليه إثر محاصرته بمجموعة من الأسئلة والأدلة التي تورطه في ارتكاب هذا الحادث، مصرحا بكون حبه وتعلقه بالفتاة المذكورة دفعاه إلى ارتكاب فعلته.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس، كان هذا الحادث قد هز القرية المذكورة، بعد أن كسر سكون ليلها إثر نداء استغاثة وجهته الأم الأرملة، رفقة ابنتها، لحظة اكتشافهما للشخص الغريب داخل منزلهما القروي.