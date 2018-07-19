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كُتّاب وآراء
العثور على رضيعة متخلّى عنها بمدينة سطات
عثر مواطنون، اليوم الأربعاء، على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بالقرب من محطة المسافرين بمدينة سطات، في ظروف غامضة لا تزال تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية.
واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن الرضيعة، التي لم تتجاوز بعد شهرها الأول، عُثر عليها بجانب المحطة الطرقية، ملفوفة بغطاء صوفيّ، ولا تزال على قيد الحياة.
وانتقل إلى المكان الذي عُثر فيه على الرضيعة ممثل السلطات المحلية، وعناصر من الضابطة القضائية، وأفراد من الشرطة العلمية، وممثل المكتب الصحي البلدي، وأفراد من الوقاية المدنية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم نقل الرضيعة عبر سيارة إسعاف إلى مستعجلات مستشفى سطات، مشيرة إلى أن الطبيب المداوم قام بفحص الرضيعة، وتبين له أنها في صحة جيدة، فتمت إحالتها على جناح الأطفال المتخلّى عنهم بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات. فيما فتحت عناصر الشرطة القضائية، بتعليمات النيابة العامة المختصة، بحثا في الموضوع لتحديد ظروف وملابسات الحادث.