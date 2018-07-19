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الرئيسية | حوادث | العثور على رضيعة متخلّى عنها بمدينة سطات

العثور على رضيعة متخلّى عنها بمدينة سطات

العثور على رضيعة متخلّى عنها بمدينة سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 23:10

عثر مواطنون، اليوم الأربعاء، على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بالقرب من محطة المسافرين بمدينة سطات، في ظروف غامضة لا تزال تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن الرضيعة، التي لم تتجاوز بعد شهرها الأول، عُثر عليها بجانب المحطة الطرقية، ملفوفة بغطاء صوفيّ، ولا تزال على قيد الحياة.

وانتقل إلى المكان الذي عُثر فيه على الرضيعة ممثل السلطات المحلية، وعناصر من الضابطة القضائية، وأفراد من الشرطة العلمية، وممثل المكتب الصحي البلدي، وأفراد من الوقاية المدنية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم نقل الرضيعة عبر سيارة إسعاف إلى مستعجلات مستشفى سطات، مشيرة إلى أن الطبيب المداوم قام بفحص الرضيعة، وتبين له أنها في صحة جيدة، فتمت إحالتها على جناح الأطفال المتخلّى عنهم بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات. فيما فتحت عناصر الشرطة القضائية، بتعليمات النيابة العامة المختصة، بحثا في الموضوع لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - mehdi الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 23:27
أنا جابلي الله واحد البينة يلاه دزادت قلبي كيرفرف عليها ... باز لهاد الناس مهما كانت الظروف .
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23
2 - لا حول ولا قوة الا بالله الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 23:35
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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20
3 - اين هو ابمشكل الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 23:41
اين هو المشكل ان تخلى الانسان عن ابناءه عادي اذا احس انهم يثقلون كاهله يتخلص منهم ويتمم حياته بشكل عادي ففي الاخير الابناء المتخلى عنهم سيظطرون الى البحث عن الاباء البيولوجيين رغم عن انوفهم ههه من اجل بطاقة الهوية وغيرها .... التخلي عن الاطفال امر جد عادي تقبلوا الامر وكفى .....
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-40
4 - باقي ماعرف هواكثار اشنو هيا الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 23:47
هناك من يبحث ويلهث لكي يرزق بولد ولازال ينتظر وهولاء ضربت لصقت رباو العش في الهواء الطلق بالضحك ونجحت العملية الفاىز هنا ابليس يوم الميعاد سيسلت ويقولوا لهم فين شفتكم ويتنكر ويقول انا واياكم فيها ومتبر ماكنتم تعملون
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5
5 - يارب الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 23:47
يارب قد كثر الفساد في الارض فنجينا ، الزنى نهارا جهارا عري النساء موائد القمار السرقة القتل، لقد اصبحننا نعيش في بلد كل شيء فيه مباح فالانحلال مباح والانحطاط والفساد والشذوذ وقطع الطريق والنشل وكل انواع الموبيقات الاجتماعية في ظل حكومة لاغية لاهية .
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10
6 - الوجدي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 23:47
هذا كله بسبب الحرية اللي عطيتو لبناتكم، البنت عندها صاحبها تخرج معاه نهارا جهارا تمارس معه الجنس بكل حرية، مين تحمل وتولد خارج مؤسسة الزواج ترمي المولود للزنقة ويحصل فيه المجتمع برمته. الله يهديكم حضيو بناتكم شوية رآه هادشي كيزيد ويكثر...
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12
7 - هشام الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 23:48
لاحولاة ولا فوة الا بالله والله وشئ محزن جدا مادنب طفلة المسكينة في المجتمعاتالأوروبية لاتوجد هاته الحلات نحن مسلمين والله شئ محزن
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7
8 - من المغرب الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 23:51
لما نرى هذه الاشياء في شعب مسلم .فكيف تتكلمون عن حقوق الانسان
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6
9 - منكر الخميس 19 يوليوز 2018 - 00:26
الزنا والإجرام لا فرق بينهم قسوة القلوب بالمعاصي لدرجة التخلي أو قتل اولادهن ولاحول ولاقوة إلا بالله
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