24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:42
|06:26
|13:39
|17:19
|20:42
|22:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الإيركام رمى الأمازيغية في الحفرة، فكيف ننقذها؟
- الهوية الثقافية والحداثة
- مَقَالَةٌ فِي فَلْسَفَةِ السَّفْسَطَة.الوَهْمُ الكَبِيرُ أَوَ هِيَ لُعْبَةُ الشَّيْطَانِ؟
- قطاع غزة المنهك بفلسطين يواجه ويلات الحروب والفقر والحصار
- الإرادة تنتصر على الشلل
البوليساريو تفضح حكام الجزائر .. الانفصال يشكر "داعمي الاستقلال" (5.00)
"الباطرونا" تطالب بإدماج "العمل عبر الانترنت" في القطاع المهيكل (5.00)
الأمم المتحدة تصنف الضيعات المغربية رابع مصدّر للطماطم بالعالم (5.00)
هذه شروط استفادة "الزوجات المُهمَلَات" وأولادهن من دعم الدولة (5.00)
- مغاربة يطلقون حملة ساخرة "عاونو النواب الفقراء" - (99)
- أحلام فائزين مغاربة بقرعة "الهجرة الأمريكية" تتحول إلى كوابيس - (98)
- استخراج الغاز الطبيعي ضواحي القنيطرة يثير اهتمام "البنك الأوروبي" - (92)
- البوليساريو تفضح حكام الجزائر .. الانفصال يشكر "داعمي الاستقلال" - (73)
- تنظيم اسكتلندي إنجليزي يضيق الخناق على ملف "موروكو 2030" - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حافلات البيضاء وسط الحرائق و"مدينة بيس" تربط الأسباب بالسائق
ما تزال الحرائق تلتهم حافلات النقل الحضري التابعة لشركة "مدينة بيس" بالدار البيضاء؛ ما يؤكد أن هذا المرفق العمومي بات في أمسّ الحاجة إلى تغييرات جذرية حفاظا على سلامة المواطنين.
فقد شب حريق مهول بإحدى الحافلات التابعة لأسطول "مدينة بيس"، اليوم الخميس على مستوى تقاطع شارعي "باشكو" و"عبد المومن"، خلف هلعا كبيرا في صفوف المواطنين والمارة وأصحاب السيارات.
ولحسن الحظ، لم يسفر الحريق المهول الذي شب في "الحافلة رقم 6" عن أضرار بشرية، إلا أنه ترك وراءه أضرارا مادية كبيرة، إلى جانب سقوط أعمدة إنارة اصطدمت بها الحافلة الملتهبة.
وفي الوقت الذي يتهم فيه المواطنون والمنتخبون "مدينة بيس" باستخدام حافلات مهترئة، رمت الشركة بمسؤولية الحريق على السائق، قائلة إن "العناصر الأولية للتحقيق تثبت مسؤولية السائق بسبب السرعة المفرطة التي أدت إلى حادثة سير خطيرة".
وأضافت الشركة في بيان لها، توصلت به هسبريس، أن "السائق، بعد مغادرته للمستودع وتوجهه لبدء الخدمة، لم يحترم قانون السير ولا القوانين الداخلية للشركة، مما أدي إلى فقدانه للسيطرة على الحافلة والصعود على الرصيف؛ حيث اصطدم بأعمدة الإنارة العمومية متسببا في تماس كهربائي نتج عنه اندلاع الحريق وتفحم الحافلة بالكامل رغم تدخل أفراد الوقاية المدنية".
وكشفت الشركة نفسها، بخصوص الحريق الذي التهم حافلتها اليوم الخميس، أن "التحقيقات ستستمر للتوصل إلى المزيد من المعلومات، وستتخذ تدابير صارمة في حق المسؤولين عن هذا الحادث".
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية ربط الاتصال بمسؤولي المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء بخصوص هذا الحادث، إلا أن هواتفهم ظلت ترن دون مجيبين.
وكانت مصادر هسبريس قد أكدت أن مجلس جماعة الدار البيضاء يتجه إلى إنهاء عمل شركة "مدينة بيس"، المفوض لها تدبير قطاع النقل بالعاصمة الاقتصادية والجماعات المجاورة لها، قبيل انتهاء العقد الذي يجمعه بها في سنة 2019.
وكشفت مصادر من المجلس الجماعي أن الأخير بات يدرس إمكانية فسخ العقد بالتراضي مع الشركة المذكورة، على إثر تزايد المشاكل الناجمة عن تدبير القطاع من طرفها، إلى جانب عدم الوفاء بالالتزامات. وأن اجتماعات يعقدها المجلس، عبر لجنة التتبع الخاصة بالتدبير المفوض للنقل الحضري، ذهبت إلى فسخ العقد مع "مدينة بيس" والبحث عن صيغ حبية، لا سيما وأن الجماعة تكبدت خسائر مالية كبيرة فاقت 20 مليار سنتيم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
فلا زال الحمار والبغل وسيلة اساسية للتنقل ..
وما هذا الا بسبب تقصير المنتخبين ورجال السلطة
فما الفائدة من الوالي والعامل ان لم يحل مشكلا مثل هذا
وما فائدة المنتخبين .
مرحبا بكأس العالم و بالأجانب في حافلاتنا وخصوصا الأربيين وأمريكا ااشمالية
Cordialement
إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. صدق الله العظيم