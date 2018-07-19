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الرئيسية | حوادث | حافلات البيضاء وسط الحرائق و"مدينة بيس" تربط الأسباب بالسائق

حافلات البيضاء وسط الحرائق و"مدينة بيس" تربط الأسباب بالسائق

حافلات البيضاء وسط الحرائق و"مدينة بيس" تربط الأسباب بالسائق
هسبريس- عبد الإله شبل
الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:00

ما تزال الحرائق تلتهم حافلات النقل الحضري التابعة لشركة "مدينة بيس" بالدار البيضاء؛ ما يؤكد أن هذا المرفق العمومي بات في أمسّ الحاجة إلى تغييرات جذرية حفاظا على سلامة المواطنين.

فقد شب حريق مهول بإحدى الحافلات التابعة لأسطول "مدينة بيس"، اليوم الخميس على مستوى تقاطع شارعي "باشكو" و"عبد المومن"، خلف هلعا كبيرا في صفوف المواطنين والمارة وأصحاب السيارات.

ولحسن الحظ، لم يسفر الحريق المهول الذي شب في "الحافلة رقم 6" عن أضرار بشرية، إلا أنه ترك وراءه أضرارا مادية كبيرة، إلى جانب سقوط أعمدة إنارة اصطدمت بها الحافلة الملتهبة.

وفي الوقت الذي يتهم فيه المواطنون والمنتخبون "مدينة بيس" باستخدام حافلات مهترئة، رمت الشركة بمسؤولية الحريق على السائق، قائلة إن "العناصر الأولية للتحقيق تثبت مسؤولية السائق بسبب السرعة المفرطة التي أدت إلى حادثة سير خطيرة".

وأضافت الشركة في بيان لها، توصلت به هسبريس، أن "السائق، بعد مغادرته للمستودع وتوجهه لبدء الخدمة، لم يحترم قانون السير ولا القوانين الداخلية للشركة، مما أدي إلى فقدانه للسيطرة على الحافلة والصعود على الرصيف؛ حيث اصطدم بأعمدة الإنارة العمومية متسببا في تماس كهربائي نتج عنه اندلاع الحريق وتفحم الحافلة بالكامل رغم تدخل أفراد الوقاية المدنية".

وكشفت الشركة نفسها، بخصوص الحريق الذي التهم حافلتها اليوم الخميس، أن "التحقيقات ستستمر للتوصل إلى المزيد من المعلومات، وستتخذ تدابير صارمة في حق المسؤولين عن هذا الحادث".

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية ربط الاتصال بمسؤولي المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء بخصوص هذا الحادث، إلا أن هواتفهم ظلت ترن دون مجيبين.

وكانت مصادر هسبريس قد أكدت أن مجلس جماعة الدار البيضاء يتجه إلى إنهاء عمل شركة "مدينة بيس"، المفوض لها تدبير قطاع النقل بالعاصمة الاقتصادية والجماعات المجاورة لها، قبيل انتهاء العقد الذي يجمعه بها في سنة 2019.

وكشفت مصادر من المجلس الجماعي أن الأخير بات يدرس إمكانية فسخ العقد بالتراضي مع الشركة المذكورة، على إثر تزايد المشاكل الناجمة عن تدبير القطاع من طرفها، إلى جانب عدم الوفاء بالالتزامات. وأن اجتماعات يعقدها المجلس، عبر لجنة التتبع الخاصة بالتدبير المفوض للنقل الحضري، ذهبت إلى فسخ العقد مع "مدينة بيس" والبحث عن صيغ حبية، لا سيما وأن الجماعة تكبدت خسائر مالية كبيرة فاقت 20 مليار سنتيم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - simo الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:14
واش هادو حافلات حشومة والله راه تشاد امبقاوش بحال هادو تقاو الله فينا
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46
2 - مغربي 2018 الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:16
اسيدي ما قلنا والو ... السائق هو المسؤول هاد المرة . وماذا عن المرات السابقة ؟ وسييييييرو جمعوا داك لافيراي ديالكم وباراكا من ......
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43
3 - حافلة كازا الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:17
زرت الدار البيضاء(المدينة الاقتصادية)..واستقلت تلك الحافلات المشؤومة التي لا تصلح فعلا إلا للدعس في مستودع المتلاشيات..وتعجبت ايضا من الازدحام الخانق وبلطجية المراقبين في مشهد مؤسف يصور شجع الشركات والحط من كرامة المواطن البيضاوي
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34
4 - متتبع الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:18
لقد تاكلت الحافلات وأصبحت حالة متدهورة وسيءة. يجب على جماعة الدار البيضاء فسخ العقدة حفاظا على سلامة المواطنين قبل فوات الأوان. والاقتداء بمدينة مراكش.
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23
5 - samir الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:18
Moi je pense que c'est les voyageurs qui sont responsables... !"" pas vous?!1
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4
6 - مغربي الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:22
لا يعقل ان تكون اكبر مدينة مغربية رمزا للتخلف.
فلا زال الحمار والبغل وسيلة اساسية للتنقل ..
وما هذا الا بسبب تقصير المنتخبين ورجال السلطة

فما الفائدة من الوالي والعامل ان لم يحل مشكلا مثل هذا

وما فائدة المنتخبين .
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16
7 - mouna الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:26
اتمنى ان تحترق جميع هده الخردلات في مستودعهم بالليل عندما يكونون خارج وقت العمل حتى يرتاح المواطن بصفة نهائية منها لان الشركة لم ولن تسخى بهده الحافلات ولن تلبي طلبات المواطنين
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12
8 - didi الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:31
هاده سياسة بلدنا الحبيب كلما ارادوا تغيير شيئ احرقوه مثل الاسواق والشركات والمخيمات الافارقة في الدار البيضاء و فاس
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5
9 - عابر الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:33
طاحت الصمعة علقوا الحجام، اتقوا الله في العباد.
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7
10 - ابو الاميرتين الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:33
هاد الحافلات رجعو المغرب لخمسين سنة اللور ليشافهم و ااسائقين ليمخدمة هاد ااشركة 97℅ منهم مصلحينش عديمين الضمير كيحرقو البلايك كيحربو سطوبات كيوقفو الحافلة فوقما ىشق ليهم ايدعيو عطب كيختصرو فالطرقان بالمرور فبعض الازقة ااضيقة تفاديا لربح الوقت و عدم صعود الزبناء في المحطات القادمة كاين بعض الحافلات ليكتسناهم على سعتين تقىيبين عاد كتحي متلا 24 فوضى عارمو اصافي و المواكن هو ليضايع وهدشي كلو على اعين المسؤولين
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4
11 - ali الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:35
اولم يحن الوقت للتعاقد مع شركات اكفاء يحترمون شروط العقد ويحترمون المواطن المغربي .ربما هذه الحافلة رقم 20 التي تحرق في شوارع الدار للبيضاء ناهيك عن تلك التي تتوقف وسط الطريق بسبب اعطال ميكانيكية زد على ذالك انعدام الصيانة للابواب والنوافذ والكراسي والثلوة اللذي تحدته هذه الحافلات المنتهية صلاحيتها عند من يحترمون انفسهم ويحترمون شعبهم .الا يمكننا ان نجد مسؤل في هذا البلد يدافع عن كرامة المواطن البسيط .اولم يحن الوقت لالزام الحافلات بالاكتفاء في حمل الركاب بعدد المقاعد بدل الاكتضاض ونحن نعرف عما ينتج عن ذالك من تحرش وسرقة ومشاكل جم .اولم يحن الوقت ان يقدم مسؤل استقالته من مهامه في حال فشل في الشأن عام.
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4
12 - جواد الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:37
هاد لحافلات ديال المدينة يحملون الاسم فقط كان بالأحرى يسميوهوم حافلات البادية مع احترام لناس ديال البادية
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1
13 - حسن الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:44
واش الراكبين يا سمير لهم علاقة بعمر الحافلة 30 عام فمافوق. المسؤلية تتحملها الجماعة وضع شروط حفاظا على حياة المواطن. الحريق له علاقة بحالة الحافلة السيئة .
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0
14 - المجدوب الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:58
آلسلام عليكم
مرحبا بكأس العالم و بالأجانب في حافلاتنا وخصوصا الأربيين وأمريكا ااشمالية
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15 - منى الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:59
والله هذه الحافلات لا تصلح حتى لنقل البهائم نوافذ مكسورة و كراسي مهترئة وسقف مرقع والحمولة اضعاف ما يجب ان تكون عليه وبعض السائقين متهورين حتى ان بعضهم يدخن في الحافلة وصراخ متواصل وكلام نابي وكثرة المتسولين لا حول ولا قوة الا بالله
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16 - كريم ألمانيا الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:01
ما دولة ما والو......لا نضام لا حتى حاجة متعجب
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17 - Zorif الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:07
المشكل في الانسان حتى لو اتيت بشركة يبانية و بحافلات جديدة ستدمر في الشهر الاول و انا لا ادافع عن الشركات التي نعرفها جميعا. يجب اولا معاقبة من يمس كل ما هو عمومي اشد العقوبات حتى تكون لوساءل النقل العمومية هبة و ذلك باستخدام الكاميرات و توفير فريق امني من الشرطة عوض المراقبين.
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18 - bekri الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:07
يجب مقاطعة هاته الحافلات الخردة التي لا تصلح حتى لحمل البهائم فلا يوجد مواطن على وجه الأرض يرضى أن يركب في حافلات الزبالة ولو مجانا فما مابالك وأنت تدفع ثمن تذكرتك أما تكرار حوادث الإحتراق دون إكثرات الجهات المسؤولة يجعلهم شركاء في هاته الجريمة فماذا تنتظرون أيها المسؤولين الذين ابتلانا الله بأمثالكم هل تنتظرون حتى يحترق جموع المواطنون وتزهق أرواح الخلق كي تتحركوا وتتقادفوا التهم فيما بينكم فلعنة الله على كل من خان أمانة المسؤولية التي في عنقه .
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19 - samir الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:10
Monsieur Hassan, c'est de l'ironie... j'aurai pu dire aussi que les gens qui ne prennent jamais ce type de transport sont aussi responsables de ce qui se passe...autrement le chauffeur est toujours "LHIT LQSIR"...
Cordialement
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20 - الطنز البنفسجي الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:10
رئيس الوكالة الحضرية الى الله يحفظ ولدو كان راكب فالطوبيس وشعلات العافية وتحرق أو مات.. الغد يفسخ العقد ويطالب بالتعويض.. ولكن مادام غير حنا الدنيا هانيا ومدام هوما كيركبو المرسديس وولادهم بالشيفور الدنيا هانيا.. للاسف الدولة ديالنا قائمة على ذل المواطنين وعدم تمكينهم من حقوقهم الاولية باش ديما هوما للي يقطرو لينا الاكسجين..
إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. صدق الله العظيم
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